МВР-Пловдив влиза в 12 населени места

© Plovdiv24.bg Мобилни екипи, в състава на които влизат инспектори от охранителна, криминална и икономическа полиция, отново започват да провеждат планирани срещи с кметовете и жителите на малките и отдалечени населени места в пловдивска област, в които няма постоянно полицейско присъствие.



Ето графикът за месец октомври:



На 07.10.2025 г., на територията на 01 РУ – Пловдив – гр.Куклен, с. Браниполе и с. Първенец;



На 14.10.2025 г., на територията на РУ - Асеновград - с. Леново, с. Тополово и с. Новаково;



На 21.10.2025 г., на територията на РУ - Карлово - с. Пролом, с. Соколица и с. Христо Даново;



На 28.10.2025 г., на територията на РУ - Труд - с. Войводиново, с. Желязно и с. Калековец.