|МВР-Пловдив влиза в 12 населени места
Ето графикът за месец октомври:
На 07.10.2025 г., на територията на 01 РУ – Пловдив – гр.Куклен, с. Браниполе и с. Първенец;
На 14.10.2025 г., на територията на РУ - Асеновград - с. Леново, с. Тополово и с. Новаково;
На 21.10.2025 г., на територията на РУ - Карлово - с. Пролом, с. Соколица и с. Христо Даново;
На 28.10.2025 г., на територията на РУ - Труд - с. Войводиново, с. Желязно и с. Калековец.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
