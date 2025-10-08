ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МВР Пловдив се похвали
В периода 1 – 30 септември общо са започнати 134 досъдебни и бързи производства, а задържаните извършители са били 131. В хода на специализираните операции под наблюдение на прокуратурата са иззети над 4,5 килограма марихуана и килограм фентанил, около 276 грама амфетамин, 72 грама синтетични канабиноиди и 14 грама кокаин.
Конфискувани са и известни количества метамфетамин и екстази, както и 6 вейпа със съдържание на наркосубстанции.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ученици от Пловдив признаха за припадъци след прием на енергийни ...
09:56 / 08.10.2025
УМБАЛ "Пловдив" с нов директор
18:58 / 07.10.2025
Ексклузивно: Свикват извънредна сесия за отстраняване на председа...
16:53 / 07.10.2025
Министър Вълчев: Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарн...
08:21 / 08.10.2025
"Мерцедес" се заби в стълб в Пловдив
16:07 / 07.10.2025
Министър Вълчев: Очевидно трябва да говорим с митрополит Николай
16:14 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS