© виж галерията Поредни успешни полицейски действия срещу употребата и разпространението на наркотици са реализирани през изминалия месец от служители на отдел "Криминална полиция“ и районните управления на пловдивската дирекция на МВР, съобщиха оттам.



В периода 1 – 30 септември общо са започнати 134 досъдебни и бързи производства, а задържаните извършители са били 131. В хода на специализираните операции под наблюдение на прокуратурата са иззети над 4,5 килограма марихуана и килограм фентанил, около 276 грама амфетамин, 72 грама синтетични канабиноиди и 14 грама кокаин.



Конфискувани са и известни количества метамфетамин и екстази, както и 6 вейпа със съдържание на наркосубстанции.