|МВР Пловдив с информация за голямото свлачище
Сигналът за свлачището е получен около 11.45 часа на телефон 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.
