МВР Пловдив с информация за голямото свлачище

© Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса върху пътното платно на изхода на Асеновград в посока Смолян, съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в Пловдив.



Сигналът за свлачището е получен около 11.45 часа на телефон 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.