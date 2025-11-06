ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР Пловдив проговори
Сигналът е получен на тел. 112 в първите минути на вчерашния ден.
От екипи на противопожарната служба пламъците са потушени, а при оглед е установено, че те са тръгнали от "БМВ“ и частично обхванали паркираните в съседство "Крайслер“ и "Мерцедес“.
Местопроизшествието е запазено, действията по разследването продължават в рамките на образувано досъдебно производство, обясниха от ОД МВР Пловдив.
