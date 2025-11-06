ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:25
Във Второ РУ се изясняват причините за пожар, нанесъл материални щети по три автомобила в квартал "Христо Смирненски“ в Пловдив.

Сигналът е получен на тел. 112 в първите минути на вчерашния ден.

От екипи на противопожарната служба пламъците са потушени, а при оглед е установено, че те са тръгнали от "БМВ“ и частично обхванали паркираните в съседство "Крайслер“ и "Мерцедес“.

Местопроизшествието е запазено, действията по разследването продължават в рамките на образувано досъдебно производство, обясниха от ОД МВР Пловдив.







