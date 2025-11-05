ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автомобили изгоряха в "Смирненски" около полунощ
Огънят е тръгнал от BMW и след това се е прехвърлил на съседните Chrysler Voyager и Mercedes ML. Пожарникарите са пристигнали минути след получаването на сигнала, но вече е било късно.
Към момента няма официална информация от полицията и от пожарната, но се предполага, че случаят ще се разследва.
Пораженията по колите може да видите в прикачената галерия със снимки.
