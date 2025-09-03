© виж галерията Нов високопроходим джип попълни служебния автопарк на полицията в Хисаря. На състояла се кратка церемония вчера началникът на районното управление в курортния град главен инспектор Цветан Николов получи ключовете на джип "Дачия Дъстър“ от кмета на Община Хисаря Ива Вълчева.



Автомобилът се предоставя безвъзмездно на подразделението на пловдивската дирекция на МВР, а дарението се финансира със средства от общинския бюджет в израз на устойчивото сътрудничество и общия стремеж за повишаване на сигурността и спокойствието на жителите в региона.



Високопроходимият джип ще се ползва предимно за работата на оперативните полицейски служители, като най-важното му предназначение е свързано с бързото и лесно придвижване през труднодостъпните терени на обслужваната територия.



РУ - Хисаря обслужва общините Хисаря и Калояново, които имат обща площ около 900 кв. км. Населението в града и съседните 26 села наброява над 24 000 жители. Регионът се характеризира с богато архитектурно и историческо наследство, както и множество паметници на културата.



С наличието на множеството минерални извори и своите традиции в балнеолечението Хисаря се нарежда сред едни от най-известните курорти и предпочитани места за посещение от туристи в страната. В неговите три квартала живеят около 6000 души.