|МВР Пловдив показа новия високопроходим джип
Автомобилът се предоставя безвъзмездно на подразделението на пловдивската дирекция на МВР, а дарението се финансира със средства от общинския бюджет в израз на устойчивото сътрудничество и общия стремеж за повишаване на сигурността и спокойствието на жителите в региона.
Високопроходимият джип ще се ползва предимно за работата на оперативните полицейски служители, като най-важното му предназначение е свързано с бързото и лесно придвижване през труднодостъпните терени на обслужваната територия.
РУ - Хисаря обслужва общините Хисаря и Калояново, които имат обща площ около 900 кв. км. Населението в града и съседните 26 села наброява над 24 000 жители. Регионът се характеризира с богато архитектурно и историческо наследство, както и множество паметници на културата.
С наличието на множеството минерални извори и своите традиции в балнеолечението Хисаря се нарежда сред едни от най-известните курорти и предпочитани места за посещение от туристи в страната. В неговите три квартала живеят около 6000 души.
