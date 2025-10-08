ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР Пловдив мълчи за спецоперация в "Столипиново"
Според неофициална информация става въпрос за пране на пари и укриване на данъци.
Има и арестувани.
От полицията в Пловдив, както обикновено, до момента не са изнесли официална информация по случая. Прокуратурата в града под тепетата също мълчи.
