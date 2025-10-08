МВР Пловдив мълчи за спецоперация в "Столипиново"

© Специализирана полицейска операция се е провела на територията на квартал "Столипиново" в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.



Според неофициална информация става въпрос за пране на пари и укриване на данъци.



Има и арестувани.



От полицията в Пловдив, както обикновено, до момента не са изнесли официална информация по случая. Прокуратурата в града под тепетата също мълчи.