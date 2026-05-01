Предвижда се засилен контрол над участниците в пътното движение на територията на Пловдивска област, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

От полицията е създадена необходимата организация за обезпечаване на безопасността на движението и предотвратяване на тежки пътни произшествия през предстоящите празнични и почивни дни. Осигурено е видимо полицейско присъствие с готовност за регулиране на входно-изходните артерии на големите населени места, възловите кръстовища и главните пътища от републиканската пътна мрежа. Допълнителни патрули са предвидени и за обслужваните участъци на АМ "Тракия“ и АМ "Марица“, отсечките с временна организация на движението, зоните с отчетена концентрация на пътни произшествия, както и на местата с очаквана голяма посещаемост.

През целия период са планирани специализирани операции по двата метода – на линеен и широкообхватен контрол, насочени към водачите на моторни превозни средства и вземане на отношение спрямо тези, които са под въздействие на алкохол и наркотици, управляват без необходимата правоспособност или със скорост над допустимата. С максимално използване на всички налични технически средства проверките ще се извършват от екипи от охранителния състав на дирекцията с правомощия по Закона за движение по пътищата. Тяхната дейност ще се подпомага от цивилни оперативни служители, които ще се движат в трафика с необозначени автомобили и своевременно ще подават информация на колегите си при засичане на нарушения.

Цялостната контролна дейност ще бъде насочена към недопускане на прояви на пътя, които пряко влияят върху живота и здравето на участниците в движението; неправилни маневри; неспазване на пътните знаци и маркировка и въведените ограничения; отнемане на предимство; агресивно и рисково поведение. Ще се следи и за техническото състояние на моторните превозни средства; използването на обезопасителни колани или каски от водачи и пътници; наличие на детски обезопасителни системи в автомобилите; валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност“ и други.

Проверките ще обхванат и поведението на мотористите, велосипедистите, водачите на индивидуални превозни средства и пешеходците.