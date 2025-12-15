ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
МО на БСП в Пловдив: Оставки!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:38Коментари (1)1396
© Bulfoto
Атанас Зафиров
Младежкото обединение (МО) на БСП в Пловдив излезе с остра позиция, в която отправи тежки критики към националното ръководство на партията и настоява за незабавни оставки и структурни промени. Поводът е несъгласието им с участието на БСП в бившата управленската коалиция и политиките на партията, които се следват през последните месеци.

Позиция на Младежко обединени в БСП – Пловдив

"От самото начало на тази коалиционна авантюра ние бяхме твърдо против подобни действия, за които беше предварително ясно, че ще свършат по подобен начин. Единственото хубаво нещо е, че маските паднаха и след лъжата, че БСП-ОЛ по никакъв начин няма да се коалира с ГЕРБ и с Пеевски, досегашната политическа истина -  ръководство на БСП е по своята същност e част от ГЕРБ и най-вече от Ново начало.

Дебело подчертаваме, че отговорно е ръководството, начело с г-н Атанас Зафиров, защото освен тях и техните клиентелистки групи никой друг не беше ентусиазиран от това абсолютно пагубно за страната управление. 

Разбира се, част от това така наречено ръководство е и председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. Същият, заедно със строго подбраното му оперативно бюро, тенденциозно опитват да превърнат младежката структура в розов комсомол, по образ и подобие на любимите им шарени формацийки, подържжащи Истамбулската конвенция, гей паради, глобализма, световния финансов картел и прочие… Призоваваме ги да търсят поприще в проекти като ППДБ, или ДПС – НН. 

Крайно време е "ръководството" на нашата партия да разбере, че ако смята, че е нормално, достойно и престижно вкупом да бъдат кукли на конци в ръцете на Делян Пеевски, на неговия вече подчинен Бойко Борисов, както и на розовите неофашисти от ПЕС, то за нас е неприемливо! Ние имаме достойнство, което смятаме да защитаваме, защото така повеляват заветите на тези, на чиито паметници поставяме цветя и отдаваме почит. 

Крайно време е хора, чиято политическа неграмотност, функция на еднокнижността им, която нанася реални щети, а някои като еврото – непоправими, да водят политически живот от вкъщи.

Затова с тази позиция заявяваме твърдо и категорично, че настояваме: 

Първо – оставка на председателя на НС на БСП Атанас Зафиров

Второ – оставка на председателя на НС на МО в БСП Габриел Вълков; 

Трето – разпускане на Националния съвет на БСП; 

Четвърто – свикване на извънреден Конгрес.

Нека на Конгрес да бъдат разгледани политическите и идеологически проблеми, които доведоха до това състояние партията".


Още по темата: общо новини по темата: 181
16.02.2025 Кирил Добрев: Премахването на прекия избор за председател на БСП ще се отрази добре на партията
16.02.2025 Гласуването за председател на БСП започна
16.02.2025 Гуцанов: Убеден съм, че представителите на БСП ще вземат мъдро решение
16.02.2025 Калоян Паргов за изборите в БСП: Днес очаквам изненади
15.02.2025 Още двама се отказаха от битката за председателското място в БСП
15.02.2025 БСП премахна прекия избор на председател
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
БСП БЕ ВЗРИВЕНА ОТ КОРУПЦИОНЕРА ЗАФИРОВ И КРАДЕЦА КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ МАНОЛ ГЕНОВ ОТ ВЪТРЕ . БСП-БКП ПРИКЛЮЧИ !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка: Нали билетът е нашата застраховка? Възмутена съм!
18:55 / 14.12.2025
В Пловдив работи единственият майстор на стъклени играчки у нас
18:15 / 14.12.2025
Руска рулетка по "Пещерско шосе"
12:06 / 14.12.2025
Шофьор по боксерки и чехли буквално остави без думи пътничка
08:52 / 14.12.2025
Хиляди изпълниха центъра на Пловдив
20:36 / 13.12.2025
Защо метрото в Пловдив е нереалистично решение?
18:05 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Борба за почистването на Пловдив
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: