|МО на БСП в Пловдив: Оставки!
Позиция на Младежко обединени в БСП – Пловдив
"От самото начало на тази коалиционна авантюра ние бяхме твърдо против подобни действия, за които беше предварително ясно, че ще свършат по подобен начин. Единственото хубаво нещо е, че маските паднаха и след лъжата, че БСП-ОЛ по никакъв начин няма да се коалира с ГЕРБ и с Пеевски, досегашната политическа истина - ръководство на БСП е по своята същност e част от ГЕРБ и най-вече от Ново начало.
Дебело подчертаваме, че отговорно е ръководството, начело с г-н Атанас Зафиров, защото освен тях и техните клиентелистки групи никой друг не беше ентусиазиран от това абсолютно пагубно за страната управление.
Разбира се, част от това така наречено ръководство е и председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. Същият, заедно със строго подбраното му оперативно бюро, тенденциозно опитват да превърнат младежката структура в розов комсомол, по образ и подобие на любимите им шарени формацийки, подържжащи Истамбулската конвенция, гей паради, глобализма, световния финансов картел и прочие… Призоваваме ги да търсят поприще в проекти като ППДБ, или ДПС – НН.
Крайно време е "ръководството" на нашата партия да разбере, че ако смята, че е нормално, достойно и престижно вкупом да бъдат кукли на конци в ръцете на Делян Пеевски, на неговия вече подчинен Бойко Борисов, както и на розовите неофашисти от ПЕС, то за нас е неприемливо! Ние имаме достойнство, което смятаме да защитаваме, защото така повеляват заветите на тези, на чиито паметници поставяме цветя и отдаваме почит.
Крайно време е хора, чиято политическа неграмотност, функция на еднокнижността им, която нанася реални щети, а някои като еврото – непоправими, да водят политически живот от вкъщи.
Затова с тази позиция заявяваме твърдо и категорично, че настояваме:
Първо – оставка на председателя на НС на БСП Атанас Зафиров;
Второ – оставка на председателя на НС на МО в БСП Габриел Вълков;
Трето – разпускане на Националния съвет на БСП;
Четвърто – свикване на извънреден Конгрес.
Нека на Конгрес да бъдат разгледани политическите и идеологически проблеми, които доведоха до това състояние партията".
