На 5 май 2026 г. Математическа гимназия "Академик Кирил Попов“ – Пловдив ще отбележи своя патронен празник, който тази година е част от честванията по повод 55-годишнината на гимназията.

От 11:00 ч. в кабинет 104 ще бъде представена книгата "Живот, който не свършва…“, посветена на директора, учителя и общественик Кирчо Атанасов.

По-късно, от 15:00 ч. в зала "Колодрум“, ще се състои тържественото отбелязване на патронния празник – един от акцентите в юбилейната програма. Събитието ще бъде съпътствано от концерт на популярния български изпълнител Графа.

Юбилеят ще събере настоящи и бивши възпитаници, преподаватели, общественици и гости, които ще отдадат признание за приноса на гимназията към развитието на математическото образование в България.

Предвидените инициативи са част от цялостната програма, с която гимназията отбелязва своята 55-годишнина – повод за равносметка, признание и поглед към бъдещето.