Снощи късно на "Коматевския възел" забелязах красиво любовно послание, изписано на транспарант – истински романтичен жест, който привлече вниманието на мнозина. Това ни изпрати редовен читател на Plovdiv24.bg на електронната поща. Ето какво написа още той:



Искам да поздравя момчето, което е отправило това послание към въпросното момиче, и да му пожелая успех – смелостта да изразиш любовта си публично е нещо, което заслужава уважение!



Призовавам всички млади хора да продължават да вярват в любовта и да показват чувствата си открито и с добро сърце. Такива моменти носят красота и усмивки в нашия град.