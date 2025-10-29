ИЗПРАТИ НОВИНА
Любовно послание блесна на Коматевския възел
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:54
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Снощи късно на "Коматевския възел" забелязах красиво любовно послание, изписано на транспарант – истински романтичен жест, който привлече вниманието на мнозина. Това ни изпрати редовен читател на Plovdiv24.bg  на електронната поща. Ето какво написа още той:

Искам да поздравя момчето, което е отправило това послание към въпросното момиче, и да му пожелая успех – смелостта да изразиш любовта си публично е нещо, което заслужава уважение!

Призовавам всички млади хора да продължават да вярват в любовта и да показват чувствата си открито и с добро сърце. Такива моменти носят красота и усмивки в нашия град.







Aнонимен
преди 41 мин.
0
 
 
За такива неща човек не може да ск криви душата- мило и романтично!
Aнонимен
преди 47 мин.
0
 
 
Чувствено, естествено,човешко и много романтично
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

