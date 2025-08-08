Лошото време не го спря

© Google Спектакълът Мариус Куркински ще се провене на 17 август.



Припомняме, че представлението "Маруис 50" пропадна заради лошите метеорологични условия на 06.08.2025 г. в Античен театър Пловдив.



"Новата дата за представлението е 17.08.2025г., като часът остава същият, а билетите важат без презаверка.



Благодарим за разбирането!", казват те.















