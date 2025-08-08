ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лошото време не го спря
Припомняме, че представлението "Маруис 50" пропадна заради лошите метеорологични условия на 06.08.2025 г. в Античен театър Пловдив.
"Новата дата за представлението е 17.08.2025г., като часът остава същият, а билетите важат без презаверка.
Благодарим за разбирането!", казват те.
