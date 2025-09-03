Лекари от КОЦ – Пловдив представиха иновативно лечение за рак на простатата

© На конференция в Пловдив медицински онколози от Комплексния онкологичен център – Пловдив, водени от началника на Отделението по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията д-р Антоанета Томова, представиха пред свои колеги най-новата възможност за лечение на пациенти с рак на простатата – радиолигандна терапия. Това модерно и първо по рода си лечение досега не беше достъпно за българските пациенти.



В дискусията се включиха и онколози от КОЦ – Стара Загора, както и нуклеарни специалисти от София. Експертите обсъдиха диагностичните подходи, профила на подходящите пациенти, особеностите в прилагането на терапията и проследяването на състоянието им.



Споделен бе и клиничен опит с метода, който демонстрира неговата ефективност и допринесе за по-добро сътрудничество между специалистите в мултидисциплинарния екип.



"Нашата мисия е за всеки пациент да има правилна диагноза, правилно лечение, навреме и с грижа“, така д-р Томова подчерта своя стремеж да въвежда иновативни подходи в лечението на онкологичните заболявания в България.