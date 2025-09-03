ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Лекари от КОЦ – Пловдив представиха иновативно лечение за рак на простатата
В дискусията се включиха и онколози от КОЦ – Стара Загора, както и нуклеарни специалисти от София. Експертите обсъдиха диагностичните подходи, профила на подходящите пациенти, особеностите в прилагането на терапията и проследяването на състоянието им.
Споделен бе и клиничен опит с метода, който демонстрира неговата ефективност и допринесе за по-добро сътрудничество между специалистите в мултидисциплинарния екип.
"Нашата мисия е за всеки пациент да има правилна диагноза, правилно лечение, навреме и с грижа“, така д-р Томова подчерта своя стремеж да въвежда иновативни подходи в лечението на онкологичните заболявания в България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Четирима министри идват в Пловдив заради еврото!
14:23 / 03.09.2025
Тежък инцидент със загинал човек в Пловдив
12:52 / 03.09.2025
Борисов: Моето его е по-голямо от това на Костадин Димитров и Тем...
12:38 / 03.09.2025
Бой в ресторант в Пловдив, между масите хвърчат камъни
13:33 / 03.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
11:44 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS