Колоректалният рак е предотвратим, но пренебрегван. Това твърдят от Комплексния онкологичен център в Пловдив. Основен проблем според специалистите обаче остава късната диагностика.

Колоректалният рак остава сред най-честите онкологични заболявания както в световен мащаб, така и в България, но е и едно от малкото, при които профилактиката има доказано висок ефект. В Комплексен онкологичен център – Пловдив пациентите имат достъп до подготвен мултидисциплинарен екип, съвременна апаратура и утвърдени практики в диагностиката и лечението, които водят до добри резултати и устойчиво доверие.

"Колоректалният рак е предотвратим в голяма част от случаите, но проблемът е, че пациентите идват твърде късно“, подчерта д-р Василена Чочева от отделението по Онкологични заболявания в гастроентерологията за Plovdiv24.bg. По думите ѝ, при ранно откриване в над 90% от случаите заболяването може да бъде успешно лекувано.

Основен проблем остава късната диагностика. Пациентите обикновено търсят медицинска помощ едва при поява на симптоми като промяна в честотата на изхождане, кръв в изпражненията, анемия, загуба на тегло или коремна болка, когато заболяването често вече е в напреднал стадий. "Липсата на симптоми не означава липса на заболяване“, допълва д-р Чочева.

Скрининговите изследвания, като тестът за окултни кръвоизливи и колоноскопията, позволяват откриване на заболяването в ранен стадий, а в много случаи – и неговото предотвратяване чрез отстраняване на предракови изменения. "Скринингът е най-силният ни инструмент – той спасява животи“, казва още тя.

Освен факторите, свързани с начина на живот – небалансирано хранене, ниска физическа активност и хроничен стрес – съществуват и ясно установени медицински състояния, при които рискът от развитие на колоректален рак е повишен. Доказана е връзка с автоимунни заболявания като болест на Крон и улцерозен колит, като рискът нараства с времето и обхвата на заболяването. Хроничното възпаление води до изменения в чревната лигавица, които могат да преминат в карцином.

Синдромът на Lynch, който се доказва чрез MSI и MMR анализ, и фамилната аденоматозна полипоза, свързана с мутации в гена APC, също са асоциирани с висок риск и изискват ранно проследяване.

Колоректалният рак често започва като доброкачествен полип, който с времето може да се трансформира в злокачествен тумор. Именно това го прави едно от малкото онкологични заболявания, при които съществува реална възможност за ефективна превенция.

За хората със среден риск международните препоръки са скринингът да започва от 45-годишна възраст, а при хора с фамилна обремененост, наследствени синдроми, полипи, възпалителни чревни заболявания или налични симптоми – и по-рано, след консултация със специалист.

Сред използваните методи са тестове за окултни кръвоизливи/имунохистохимични фекални тестове (FIT), както и колоноскопия, която остава ключов метод, тъй като позволява не само откриване, но и отстраняване на предракови полипи.

Що се отнася до лечението, съвременният подход е комплексен и зависи от стадия на заболяването, локализацията и молекулярните характеристики на тумора. Той може да включва хирургично лечение, химиотерапия, лъчетерапия при ректален карцином, таргетна и имунотерапия и персонализиран подход въз основа на биомаркерно изследване.

В областта на онкологията се развиват и нови терапевтични подходи, като клетъчните терапии от типа CAR-T, при които имунни клетки на пациента се модифицират да разпознават и атакуват туморни клетки. Към момента тези методи са утвърдени основно при хематологични заболявания, но се проучват и при солидни тумори, включително колоректален рак.

Посланието е ясно – колоректалният карцином е лечим, когато бъде открит навреме. Нито един симптом като кръв в изпражненията, промяна в изхожданията, необяснима анемия, коремна болка, отслабване или продължителен дискомфорт не бива да бъде подценяван.