Легендарен музикант идва в Пловдив

Роден в Буенос Айрес от майка ирландка и баща американец, Доминик учи китара в престижния Бъркли Колидж в Бостън, както и в Лондонската музикална школа "Гилдхол“. Автор на музиката и продуцент на 15 солови албума в кариерата си. Работи с Фил Колинс, Level 42, Тина Търнър, Ману Каче и много други.



След гостуването си през 2012 г. белязано от феноменален концерт на Античния Театър, през ключовата 2019 г. Доминик Милър избира Пловдив за единствената дестинация на Балканите от световното си турне, за да представи последният си албум Absinthe, с който изключителният китарист добавя още един връх в соловата си дискография.



През март 2020 г. Доминик Милър отново се връща в Пловдив, където ще представи последния си проект с Dominic Miller Group On Tour 2020.



На 13 март той ще бъде във Варна, а на 15 март пловдивчани ще могат да го видят и чуят в Дома на културата "Борис Христов". Началният час е 19.30 часа.



Китаристът пристига в България заедно с артисти, които са явление в съвременната поп култура. На сцените в Пловдив и Варна заедно с Доминик Милър ще се качат Якоб Карлсон - един от най-виртуозните и иновативни скандинавски пианисти, Майк Линдъп от легендарните Level 42, смятан за един колосите на съвременната поп културата, магьосникът на бандонеон Сантиаго Ариас, белгийският майстор на баса Николас Фижман и мароканското "явление" - барабаниста и перкусионист Рани Криджа.



"За първи път срещнах Доминик и Майк през 2012. Музиката беше само повод, втори план, извинение дори. Театърът, Градът, Ракията, Лютеницата и хилядите вперени погледи в продънилите се от дъжд небеса, бяха истинската причина за думите на Дoминик – Will be back, Peter!" споделя организаторът на събитието – музикантът Петър Салчев.



Билетите са в продажба на касата "МаскАрт" в ДК "Борис Христов“, Билетен център пред община Пловдив, ТИЦ до Римския стадион и в цялата мрежа на Eventim.