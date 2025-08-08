Лазар Радков: Мой познат събра парите от рождения си ден и ги дари за каузата

© Вдъхновяваща история за доброта и солидарност развълнува социалните мрежи. Лазар Радков, познат с благотворителните си инициативи, сподели трогателна среща с познат, който решил да отпразнува рождения си ден по различен начин.



"Звъни ми и казва: "Знам, че си много зает, но моля те да се видим точно за 5 минути“. Съгласих се и се срещнахме. Той започна да вади банкноти – 50, 50, 100, 100, 100 лева… и ми подаде парите,“ разказва Радков.



Дарителят обяснил, че вместо подаръци за рождения си ден, е помолил приятелите си да дарят пари. Събраната сума – 2400 лева – той увеличил със собствени средства до общо 4000 лева, които разделил между каузата на Лазар Радков и още една организация, подпомагаща болни деца.



"Нали знаеш, че съм бил в кувьоз? Роден съм седмия месец. Баща ми ме е отглеждал, а след това съм бил месец и половина в кувьоз. Благодаря ти за това, което правиш!“, споделил дарителят.



Радков незабавно внесъл дарените средства в банката.