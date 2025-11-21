ЗАРЕЖДАНЕ...
|Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
През третото тримесечие на 2025 г. област Пловдив е начело и по брой издадени разрешителни за строеж на жилищни сгради – 409, докато София е на второ място с 353.
Месец юни бележи абсолютен рекорд в страната по обем на отпуснати ипотечни кредити – около 1,2 милиарда лева, показват данни на БНБ. Това е най-високата стойност в историята на ипотечното кредитиране в България и говори за големия интерес на хората към покупка на жилища, особено на прага на приемането на еврото.
В Пловдив цените на новите апартаменти продължават да растат, а разговорите за "недостъпността“ им за масовия купувач стават все по-чести. Въпреки това сделките не спират. Според експерти, все по-голям дял от покупките вече не се правят от хора, търсещи нов дом, а от инвеститори и прекупвачи. Много апартаменти се купуват "на зелено“ с цел препродажба на по-висока цена след завършване на сградата. Част от тези жилища остават празни – те се превръщат в своеобразни "паркинги“ за пари, а не в домове.
Тази тенденция оказва пряко влияние върху реалните купувачи. Семействата често се насочват към по-нежелани квартали или се задоволяват с по-малки жилища. Цените се поддържат изкуствено високи заради спекулативното търсене, което увеличава риска от създаване на квартали-призраци – с много апартаменти, но малко живущи.
Брокерите обясняват, че пазарът на имоти в Пловдив вече не е просто въпрос на "предлагане и търсене“. Ключово е да се знае кой купува и защо, защото това променя реалната достъпност на жилищата и дългосрочната динамика на пазара.
Новото строителство излиза бавно на пазара, а намирането на имот с конкретни параметри и предпочитан квартал се превръща в истинско предизвикателство. Интересът на купувачите се измества към новоразвиващи се зони и квартали – там цените са по-ниски, а предлагането е по-голямо.
Интересът на купувачите се измества към новоразвиващи се зони и квартали – там цените са по-ниски, а предлагането е по-голямо, обясняват експертите.
