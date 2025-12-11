ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Към края си е ремонтът, който трябваше да приключи до 15 юли 2022 година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:16Коментари (0)582
© Plovdiv24.bg
Приключват дейностите по преасфалтирането на зоната на археологията на "Брезовско шосе". В следващите дни предстои преасфалтиране на кръстовището на бул. "Северен" и ул. "Брезовско шосе". 

Това налага да бъде ограничено преминаването на пътни превозни средства през следващите няколко дни, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта". 

Първоначално ще бъде затворена западната част на кръстовището, от страната на "Кауфланд", а след приключване на работата там, ще бъде затворена източната част.

Заради частичното затваряне на кръстовището на ул. ,,Брезовско шосе" с бул. "Северен" днес маршрутите на автобусни линии № 9 и 15 се променят, както следва:

Линия №9

Посока: ЖК ,,Тракия" А12 - Завод ,,Гагарин''

Бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – изток, последна"

Посока: Завод ,,Гагарин '' – ЖК ,,Тракия" А12

Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав" с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.

Линия №15

Посока: Кв. ,,Прослав''- ИЗК ,,Марица"

Бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – изток, последна

Посока: ИЗК ,,Марица" - Кв. ,,Прослав''

Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав" с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.

Ремонтът започна в началото на март 2022 година и блокира директния достъп до търговските обекти в района. Реконструкцията трябваше да приключи до 15 юли 2022-ра, но срокът бе удължаван многократно.


Още по темата: общо новини по темата: 370
02.12.2025 Започна асфалтирането на "Брезовско шосе", слагат 26 см настилка над археологията
29.11.2025 Ремонтът в Пловдив, който започна през март 2022 година, приключва
16.11.2025 Граждани за проточилия се ремонт на "Брезовско шосе": Изпочупихме си
колите!
15.11.2025 Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
14.11.2025 Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
22.10.2025 Дрон засне най-дълго ремонтираната улица в Пловдив
предишна страница [ 1/62 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Продължават гърмежите от пиратки на протеста в Пловдив
21:16 / 10.12.2025
На протестите в Пловдив - чуват се гърмежи
20:13 / 10.12.2025
Хилядите протестиращи в Пловдив се обединиха в шествие
19:40 / 10.12.2025
Разногласия между двата протеста в Пловдив
18:47 / 10.12.2025
Десетки се събират на пл. "Съединение" в Пловдив, протестите се о...
18:07 / 10.12.2025
МВР Пловдив с апел към протестиращите довечера
16:38 / 10.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: