|Към края си е ремонтът, който трябваше да приключи до 15 юли 2022 година
Това налага да бъде ограничено преминаването на пътни превозни средства през следващите няколко дни, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта".
Първоначално ще бъде затворена западната част на кръстовището, от страната на "Кауфланд", а след приключване на работата там, ще бъде затворена източната част.
Заради частичното затваряне на кръстовището на ул. ,,Брезовско шосе" с бул. "Северен" днес маршрутите на автобусни линии № 9 и 15 се променят, както следва:
Линия №9
Посока: ЖК ,,Тракия" А12 - Завод ,,Гагарин''
Бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – изток, последна"
Посока: Завод ,,Гагарин '' – ЖК ,,Тракия" А12
Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав" с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.
Линия №15
Посока: Кв. ,,Прослав''- ИЗК ,,Марица"
Бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – изток, последна
Посока: ИЗК ,,Марица" - Кв. ,,Прослав''
Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав" с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.
Ремонтът започна в началото на март 2022 година и блокира директния достъп до търговските обекти в района. Реконструкцията трябваше да приключи до 15 юли 2022-ра, но срокът бе удължаван многократно.
