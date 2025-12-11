Към края си е ремонтът, който трябваше да приключи до 15 юли 2022 година

© Plovdiv24.bg Приключват дейностите по преасфалтирането на зоната на археологията на "Брезовско шосе". В следващите дни предстои преасфалтиране на кръстовището на бул. "Северен" и ул. "Брезовско шосе".



Това налага да бъде ограничено преминаването на пътни превозни средства през следващите няколко дни, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта".



Първоначално ще бъде затворена западната част на кръстовището, от страната на "Кауфланд", а след приключване на работата там, ще бъде затворена източната част.



Заради частичното затваряне на кръстовището на ул. ,,Брезовско шосе" с бул. "Северен" днес маршрутите на автобусни линии № 9 и 15 се променят, както следва:



Линия №9



Посока: ЖК ,,Тракия" А12 - Завод ,,Гагарин''



Бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – изток, последна"



Посока: Завод ,,Гагарин '' – ЖК ,,Тракия" А12



Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав" с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.



Линия №15



Посока: Кв. ,,Прослав''- ИЗК ,,Марица"



Бул. ,,Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – изток, последна



Посока: ИЗК ,,Марица" - Кв. ,,Прослав''



Обратен завой на кръговото кръстовище на бул. ,,Дунав" с бул. ,,Бул. Цар Борис III Обединител" спирка №50 – Обрейкови – запад първа, и по маршрута от общинската транспортна схема.



Ремонтът започна в началото на март 2022 година и блокира директния достъп до търговските обекти в района. Реконструкцията трябваше да приключи до 15 юли 2022-ра, но срокът бе удължаван многократно.