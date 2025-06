Културните събития в Пловдив продължават с пълна пара!

© Пловдив продължава да ври и кипи от събития!Отново предстоят дни, изпълнени с интересни културни прояви - за всеки вкус и всяка възраст! Вижте няколко акцента, които да ви помогнат да направите своя избор:



Петото издание на "Пътят към върха“ ще зарадва любимата си публика на 28 юни 2025г., събота, с разнообразна музикална програма на 5 сцени, където в периода 16.30 – 22.00 часа пловдивчани и гости на града ще се отправят на едно вълнуващо пътешествие от подножието на хълм Бунарджика към върха на пловдивското тепе. Събитието се се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година. Входът е свободен!



СЦЕНА 1 – АКВЕДУКТА



АКАДЕМИЯТА НА ГОСПОЖА ОПЕРА



Начало: 16:30 ч., "Бибиди Бобиди Буу“ и малките таланти от Академията на Госпожа Опера поемат по "Пътят към върха“. От 16:30 ч. акведуктът на Бунарджика в Пловдив ще се изпълни с музика, усмивки и магия. Над 50 малки артисти и солисти ще вземат участие във вълшебния концерт-спектакъл "Бибиди Бобиди Буу“, публиката ще се потопи в приказния свят на Дисни с обичани песни от филмите "Цар Лъв“, "Леденото кралство“, "Мери Попинс“, "Аладин“ и "Пепеляшка“. Специални гости ще бъдат Мария Анастасова и Денис Бояджиев, Вълшебната диригентска пръчица ще бъде в ръцете на Яна Делирадева, а рецептата за магия е дело на режисьора Георги Динев.



СЦЕНА 2– ФИТНЕС ПЛОЩАДКАТА



PLOVDIV BRASS STATION



Начало 19.00 часа Plovdiv Brass Station са свежият полъх на музикалната сцена под тепетата. Съставени от брас квинтет и ударни инструменти, те не са просто музиканти, а истинско музикално преживяване, което превръща всяка сцена в жив, пулсиращ ритъм. Plovdiv Brass Station доказват, че духовата музика може да бъде всичко друго, но не и скучна. Ще чуем хитове на ABBA; известни френски и италиански песни като Шанз'Елизе, La Vita e Bella; най-доброто от Глен Милър; най-доброто от Дюк Елингтън, най-доброто от Джордж Гершуин; СЦЕНА 3 – JAZZ ПОД ДЪРВОТО



OLD FASHIONED FIVE



Между 19.00 - 20.30 Old fashioned five е формация на едни от най-стилните джаз музиканти, любители на ранния джаз на миналото столетие. Те са певицата Невен Петрова, вдъхновителка и главно лице в бандата "Retro Blu", универсалният джаз войн саксофонистът Петър Момчев, с неподражаемата амалгама от модерно и ретро импровизиране, суингиращият неуморно китарист Александър Куманов, контрабасистът Христо Минчев и енергичният барабанист Емил Пехливанов. Те ни пренасят с пленителна автентична стилистика в епохата на буйния танцувален суинг, който се редува с носталгичната красота на атмосферата на джаз клубовете от 30-те години.



СЦЕНА 4 – НА ЗАВОЯ ПОД ВЪРХА



НИНА СТАЛЕВА



Между 19.30 - 21.00 часа Нина Сталева е родена в град Пловдив. Започва да се занимава с музика на 7-годишна възраст, като първоначално изучава блокфлейта при г-жа Илка Пенчева. Завършва средното си образование в НУМТИ “Добрин Петков" гр. Пловдив в класа по флейта на г-н Петър Маринов. Висше образование и магистратура получава в НМА “ Проф.Панчо Владигеров"гр.София при проф. Георги Спасов. През 2012 година е приета да учи магистратура по програма “Еразъм" в Консерватория “Джузепе Верди" Милано, Италия. През 2022 година завършва специализация по поп и джаз флейта при проф.Борислав Ясенов в АМТИИ. Към момента Нина Сталева е преподавател по специалност флейта в НУМТИ “Добрин Петков".



СЦЕНА 5 - НА ВЪРХА



СУПЕРГРУПАТА ФОНДАЦИЯТА



Начало – 21.00 часа



Групата няма нужда от представяне, достатъчно е да припомним имената в състава: Иван Лечев – вокал, китара, цигулка (ФСБ); Дони – вокал, бас-китара, пиано, китара (Дони и Момчил); Славчо Николов – вокал, китара (Б.Т.Р.); Венко Поромански – ударни (Те). Легендарен член бе и Кирил Маричков – /до смъртта му, на 11 октомври 2024 г./ вокал, бас-китара, китара, пиано (Щурците).



Към тях ще се присъедини Академичен народен хор към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив, създаден през 1972 г., като Представителен студентски народен хор към ВМПИ – Пловдив. Създател и негов пръв диригент е проф. Асен Диамандиев. В настоящия момент диригент на състава е д-р Николай Гурбанов, а вокален педагог доц. д-р Данка Цветкова. Хорът е носител на множество награди и има издадени повече от 5 самостоятелни CD. Концертира активно в България и чужбина, включително, и съвместно със световно известни състави и личности, като цигуларят Васко Василев, НФА "Българе“, Камен Донев и др. За изключителните си творчески постижения през ноември 2008 г. хорът е удостоен с най-високата национална награда за музика в България - “Кристална лира".



Отново на 28 юни, от 20 часа в лятно кино "Орфей“, своя 15-ти рожден ден празнува "Пощенска кутия за приказки“. Вече 15 години форматът дава сцена на новата българска литература в подкрепа на дебютиращи автори и артисти. Всичко започва през 2010г. в София, когато създателката на проекта Гери Турийска организира първото четене в столична галерия. 15 години по-късно, литературната платформа е позната в цяла България, а през изминалата година е осъществила 42 четения в Европа и Азия. Над милион последователи от целия свят следят активно формата в социалните мрежи, от неговото създаване до днес.



Стотици хиляди копия на сборниците и книгите на авторите на Кутията намират своите фенове от създаването на едноименното издателство до днес. Сред най-популярните писатели, дебютирали на сцената на Пощенска кутия за приказки са Никола Крумов, Димитър Калбуров, Георги Блажев, Самуил Петканов и др. За своя 15-ти рожден ден Гери Турийска и екипът ѝ са подготвили двучасово шоу с участието на Александър Сано, Димитър Калбуров, Георги Блажев, Мила Михова, Ясен Козев, Михаил Стоянов, Драгомир Симеонов, Любен Дилов и самата Гери Турийска. Смехът е гарантиран, както и добро настроение. За това ще допринесат и вкусните коктейли с ирландско уиски, на които публиката ще може да се наслади по време на събитието. Вратите отварят в 19ч., а началото на събитието е в 20ч. Събитието не е подходящо за лица под 18 г. Билети могат да се намерят в платформите kupibileti.bg и entase.com, както и в Билетен център- Пловдив.



Два дни по-рано - на 26 юни от 19ч. в Дома на културата "Борис Христов“ се открива 22-рия Международен фестивал за френски шансони "Златен ключ"- Пловдив 2025.



Това е най-големият музикален, песенен френски форум от този формат на Балканите и втората по важност и мащаби проява в Европа след тази в Амстердам, с вход свободен. Организира се ежегодно от Алианс Франсез в партньорство с Община Пловдив и е под патронажа на Посолството на Република Франция и Френския институт за България. Неизменен партньор при провеждането му е най-голямата франкофонска телевизия TV5Monde. В рамките на два, последователни дни, предстоят два великолепни концерта на млади таланти, които ще представят осъвременени версии на любими френски песни. Партньор на проявата за поредна година е Арт Войс Център. Благодарение на музикалния педагог Румяна Иванова, в концерта на 26 юни ще вземат участие, както изпълнители от Пловдив, така и лауреати от различни фестивали и конкурси от цялата страна. Публиката ще може да се наслади на популярни шансони, в изпълнение на талантите Ива Ичевска, Ава Щерева, Емилияна Добрева, Ана-Мария Георгиева, Екатерина Камагорцева, Александра Тодорова, Мария Стойчева, Никол Данева, Елица Рангелова. Специална музикална изненада ще поднесе Антония Арнаудска, заедно с любимия български изпълнител Орлин Горанов, който ще пее на френски и ще допълни палитрата от специални гости.



Вълнуващ концерт-спектакъл на 27 юни са подготвили талантите от СУ "Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, с музикален педагог Стела Дойкова, които заедно с преподавателите по френски език и с музикален аранжор, ще представят и нови интересни версии на френски шансони. На сцената ще има и оркестър от млади таланти – китари, акордеон и пиано.



Мюзикълът "Зоро“ с Владимир Зомбори по музика на Gipsy Kings и Джон Камерън гостува на Летен театър "Бунарджика“ също на 26 юни от 21:00 часа.



Мюзикълът "ЗОРО“, създаден по музика на виртуозите Gipsy Kings и Джон Камерън, започва своето лятно турне в Пловдив, родния град на главния герой зад маската на Зоро - Владимир Зомбори. Държавна опера-Русе и Zorro USA LLC канят пловдивчани и гости на града на един спектакъл, който ще ги потопи в свят, където любовта, свободата и смелостта се преплитат в едно. В българската версия на мюзикъла в ролята на харизматичния Зоро влиза Владимир Зомбори, който дебютира в този жанр. В спектакъла ще чуете някои от най-известните песни на Gipsy Kings, като "Bamboleo“, "Baila Me“ и "Djobi, djoba“, вплетени в историята на Зоро.



Режисьор на постановката е Ивайло Ненов, а диригент-постановчик – Димитър Косев. Сценографията и костюмите са дело на Петя Боюкова, хореографията – на Наталия Осипова, а преводът – на Ваня Георгиева. Участват солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера – Русе с диригент Стелияна Димитрова-Хернани.



Билети се продават в мрежата на Eventim, Ticket.bg и Grabo, на касите в Пловдив – каса "МаскАрт“ в ДК "Борис Христов“, Билетен център пред община Пловдив, Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса Античен театър ( вход от страната на АМТИИ) и онлайн.



"Включи квартала – Театър в парка“ кани на 9 безплатни представления в пловдивските паркове. За седма поредна година, парковите пространства на районите се превръщат в театрална сцена на открито, където пловдивчани могат да се забавляват със спектаклите "Фенове" с участието на Валентин Танев и Христо Гърбов, "Ако Аз ако Ти" с участието на Красимира Демирова и Симеон Владов и "Смях в повече" с участието на Ненчо Илчев. За най - малките ще има два спектакъла: "Забавните фокуси" с Ненчо Илчев и "Само не Аз". Фестивалът "Включи квартала - Театър в парка" се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025година.



Началото е винаги в 20:30 часа. Входът е свободен!



29.06.2025г. - 20:30ч.- "Фенове" - район Тракия , парк "2019″ до Lidl



07.07.2025г. - 20:30ч. - "Фенове" - район Южен, Парк "Райчо Кирков" ("Студенец"), (до детска градина "Зорница")



03.07.2025г. - 20:30ч.- "Ако Аз ако Ти" - район Централен, "Градска Градина“ (между ул. Бетовен и ул. Хр. Г. Данов, пред Район Централен)



08.07.2025г. - 20:30ч. - "Ако Аз ако Ти" - район Западен, парк "Ружа“



09.07.2025г. - 20:30ч. - "Смях в повече" - район Източен, парк "Каменица 2″



10.07.2025г. - 20:30ч. - "Смях в повече" - район Северен, кв. Кършияка, парк "Рибница“



12.07.2025г. - 11:30ч. - "Фокуси" с Ненчо Илчев - район Тракия, парк "2019″ до Lidl



17.07.2025г. - 19:30ч. - "Само не Аз" - район Източен, парк "Каменица 2"



21.07.2025г. - 19:30ч. - "Само не Аз" - район Южен, кв. Кючук Париж, парк "Белите брези“