ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Куклен театър на открито и огнено шоу завладяват "Тракия" тази вечер
Публиката ще има възможност да преживее уникалната куклена миниатюра за един зрител "Приказка за оловния войник“, а след това Куклен театър "Мале – Мале“ ще оживи пространството със своя "Приказен веселопед“. Театър "Карлсон Хаус“ ще превърне парка в истинска приказка с интерактивния си куклен пърформанс, а специалният гост Томас Херфорд ще представи вълнуващото си вариете с марионетки "Страната на сънищата на Кибуки“. Кулминацията на вечерта ще бъде впечатляващото акробатично огнено шоу "Драгониус“ на Fireter, което ще превърне небето над "Тракия“ в зрелищен спектакъл от пламъци и движение.
"Щастлив съм, че имам възможността да съм домакин на това приказно събитие. Елате да се насладим на една магична вечер, изпълнена с много приключения и емоции. Очакваме Ви“, обърна се към жителите на района кметът Георги Гатев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почина известен пловдивски музикант
15:35 / 05.09.2025
Променят маршрутите на 11 автобусни линии в Пловдив
13:21 / 05.09.2025
Този е индивидът, заплашил с нож жена в казино до Пловдив
13:12 / 05.09.2025
50 нови паркоместа по бул. "Васил Априлов"
15:15 / 05.09.2025
Свършиха парите: Община Пловдив прекратява приемането на проекти ...
10:24 / 05.09.2025
Кметът внесе яснота около някои от ремонтите в Пловдив
09:56 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS