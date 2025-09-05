Куклен театър на открито и огнено шоу завладяват "Тракия" тази вечер

© Фестивалът за улични изкуства TheatAir завладява район "Тракия“ тази вечер. Днес, 5 септември, от 18:30 ч. в Парк "Елит 2019“ ще започне поредната вълнуваща фестивална вечер на TheatAir. Фестивалът за улични изкуства се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Пловдив със съдействието на кмета на район "Тракия“ Георги Гатев.



Публиката ще има възможност да преживее уникалната куклена миниатюра за един зрител "Приказка за оловния войник“, а след това Куклен театър "Мале – Мале“ ще оживи пространството със своя "Приказен веселопед“. Театър "Карлсон Хаус“ ще превърне парка в истинска приказка с интерактивния си куклен пърформанс, а специалният гост Томас Херфорд ще представи вълнуващото си вариете с марионетки "Страната на сънищата на Кибуки“. Кулминацията на вечерта ще бъде впечатляващото акробатично огнено шоу "Драгониус“ на Fireter, което ще превърне небето над "Тракия“ в зрелищен спектакъл от пламъци и движение.



"Щастлив съм, че имам възможността да съм домакин на това приказно събитие. Елате да се насладим на една магична вечер, изпълнена с много приключения и емоции. Очакваме Ви“, обърна се към жителите на района кметът Георги Гатев.