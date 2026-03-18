Куклен театър Пловдив с вълшебна премиера, дава безплатни билети
© Plovdiv24.bg
Премиерата му за широката общественост е на 20 и 21 март. Директорът на театъра Петър Влайков сподели, че четирите спектакъла през двата дни ще бъдат напълно безплатни и всеки желаещ ще може да си вземе покана от касата.
Самото представление ни потапя в света на природата и и застрашените животински видове в България.
Любопитният млад изследовател Hики попада в загадъчно място, където среща последите представители на редки животни. Междувременно всемогъщият Смракус иска да унищожи природата, за да построи фабрики и замъци.
Заедно с новите си приятели Ники трябва да отрие силата на знанието, приятелството и отговорността към света, за да спаси едно кралство - а с него и цялата Земя. Идеята е да се напомни на всички колко важно е да опази природата.
Режисьор е Евелина Кьосовска. Сценограф е Крум Крумов, а музиката е поверена Пламен Мирчев - Мирона.
"Смятаме, че изкуството може да въздейства и малкият човек може да се научи да цени и знае важните неща", категорична е Кьосовска.
Превъплащението на персонажите е поверена на Андрей Иванов, Евдокия Енчева, Ива Влакова, Константин Лунгов и Наталия Василева.
Спектакълът ще бъде заснет с 5 камери и след време ще бъде прожектиран на различни места и градове в страната.
Припомняме, че миналия месец стана ясно, че Регионалният природонаучен музей, ОП "Зоологическа градина – Пловдив" и Държавен куклен театър работят по общ проект, фокусиран върху климатичните промени и тяхното въздействие върху животните и човека.
Повече може да видите във видеото.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.