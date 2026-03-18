Образователният спектакъл "Изчезналото кралство" е новото попълнение в театралния афиш на Куклен театър Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Премиерата му за широката общественост е на 20 и 21 март. Директорът на театъра Петър Влайков сподели, че четирите спектакъла през двата дни ще бъдат напълно безплатни и всеки желаещ ще може да си вземе покана от касата.

Самото представление ни потапя в света на природата и и застрашените животински видове в България.

Любопитният млад изследовател Hики попада в загадъчно място, където среща последите представители на редки животни. Междувременно всемогъщият Смракус иска да унищожи природата, за да построи фабрики и замъци.

Заедно с новите си приятели Ники трябва да отрие силата на знанието, приятелството и отговорността към света, за да спаси едно кралство - а с него и цялата Земя. Идеята е да се напомни на всички колко важно е да опази природата.

Режисьор е Евелина Кьосовска. Сценограф е Крум Крумов, а музиката е поверена Пламен Мирчев - Мирона.

"Смятаме, че изкуството може да въздейства и малкият човек може да се научи да цени и знае важните неща", категорична е Кьосовска. 

Превъплащението на персонажите е поверена на Андрей Иванов, Евдокия Енчева, Ива Влакова, Константин Лунгов и Наталия Василева.

Спектакълът ще бъде заснет с 5 камери и след време ще бъде прожектиран на различни места и градове в страната. 

Припомняме, че миналия месец стана ясно, че Регионалният природонаучен музей, ОП "Зоологическа градина – Пловдив" и Държавен куклен театър работят по общ проект, фокусиран върху климатичните промени и тяхното въздействие върху животните и човека. 

