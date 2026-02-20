ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
За времето от 13:00 до 14:30 ч. ще се спира движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по:
- ул. "Коматевско шосе“ – от ул. "Захаридово“ до ул. "Велека“,
- ул. "Захаридово“ – от кръстовището с ул. "Коматевско шосе“ до това с ул. "Асенова крепост“,
- ул. "Асенова крепост“ – от кръстовището с ул. "Захаридово“ до това с ул. "Ела“.
За времето на кукерското шествие маршрутите на линии №1, 20 и 27 се променят както следва:
Линия№ 1:
Посока АПК "Тракия“ – кв. "Коматево“ - ул. "Коматевско шосе“ - спирка №27 – срещу УМБАЛ "Еврохоспитал“, обратен завой преди кръстовището с ул. "Захаридово“- спирка №29 - пред Стадиона - последна.
В обратна посока: ул. "Коматевско шосе“ - спирка № 29 - пред Стадиона, по ул. "Коматевско шосе“ -спирка №30 – УМБАЛ "Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС.
Линия№ 20:
Посока Пловдивски университет "Паисий Хилендарси“ - кв. "Коматево“ - ул. "Коматевско шосе“- спирка №27 – срещу УМБАЛ "Еврохоспитал“, обратен завой преди кръстовището с ул. "Захаридово“ - спирка №29 - пред Стадиона - последна.
В обратна посока - ул. "Коматевско шосе“ - спирка № 29 - пред Стадиона, по ул. "Коматевско шосе“ - спирка №30 – УМБАЛ "Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС.
Линия№ 27:
Посока ЗХА "Родина“ - кв. "Коматево“ - ул. "Коматевско шосе“ - спирка №27 – срещу УМБАЛ "Еврохоспитал“ , обратен завой преди кръстовището с ул. "Захаридово“ - спирка №29 - пред Стадиона - последна.
В обратна посока - ул. "Коматевско шосе“ - спирка № 29 - пред Стадиона , по ул. "Коматевско шосе“ -спирка №30 – УМБАЛ "Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС.
