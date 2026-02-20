ИЗПРАТИ НОВИНА
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:35
Традиционното кукерско шествие по случай Сирни заговезни спира движението на пътни превозни средства в квартал "Коматево“ в неделя, 22.02.2026 г., съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 13:00 до 14:30 ч. ще се спира движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по:

- ул. "Коматевско шосе“ – от ул. "Захаридово“ до ул. "Велека“,

- ул. "Захаридово“ – от кръстовището с ул. "Коматевско шосе“ до това с ул. "Асенова крепост“,

- ул. "Асенова крепост“ – от кръстовището с ул. "Захаридово“ до това с ул. "Ела“.

За времето на кукерското шествие маршрутите на линии №1, 20 и 27 се променят както следва:

Линия№ 1:

Посока  АПК "Тракия“ – кв. "Коматево“ -  ул. "Коматевско шосе“ - спирка №27 – срещу УМБАЛ "Еврохоспитал“, обратен завой преди кръстовището с ул. "Захаридово“- спирка №29 -  пред Стадиона - последна.

В обратна посока: ул. "Коматевско шосе“ - спирка № 29 -  пред Стадиона, по ул. "Коматевско шосе“ -спирка №30 –  УМБАЛ "Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС. 

Линия№ 20:

Посока Пловдивски университет "Паисий Хилендарси“ -  кв. "Коматево“ - ул. "Коматевско шосе“- спирка №27 – срещу УМБАЛ "Еврохоспитал“, обратен завой преди кръстовището с ул. "Захаридово“ - спирка №29 -  пред Стадиона - последна.

В обратна посока - ул. "Коматевско шосе“ - спирка № 29 -  пред Стадиона, по ул. "Коматевско шосе“ - спирка №30 –  УМБАЛ "Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС. 

Линия№ 27:

Посока ЗХА "Родина“ -  кв. "Коматево“ - ул. "Коматевско шосе“ - спирка №27 – срещу УМБАЛ "Еврохоспитал“ , обратен завой преди кръстовището с ул. "Захаридово“ - спирка №29 -  пред Стадиона - последна.

В обратна посока - ул. "Коматевско шосе“ - спирка № 29 -  пред Стадиона , по ул. "Коматевско шосе“ -спирка №30 –  УМБАЛ "Еврохоспитал“ и по маршрута утвърден с Об ТС.







