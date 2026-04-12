Район "Западен“, съвместно с Decathlon България, организира спортното събитие крос "3, 2, 1… Старт“, което ще се проведе на 25 април на Гребната база в Пловдив. Инициативата има за цел да насърчи активния и здравословен начин на живот, да обедини участници с общи ценности около движението и спорта, както и да подкрепи благотворителна кауза в помощ на две деца.

5-километровото трасе е подходящо за всички желаещи на възраст 16+ и не е със състезателен характер. Организаторите обещават мотивираща атмосфера, музика, томбола с награди и различни изненади за участниците.

Предварителната регистрация се извършва чрез платформата activities.decathlon.bg, а на място всеки участник ще получи стартов номер, с който ще може да участва в томболата. Регистрационният пункт ще бъде разположен до трибуните и ще отвори в 9:00 часа.

Събитието цели да превърне деня в празник на спорта, здравето и добротата, като организаторите отправят покана към всички желаещи да се включат и да споделят активното преживяване.