Кражба от меката на шопинга в Пловдив, арестуваха криминални типове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:18
© Plovdiv24.bg
След незабавна реакция служители от Шесто РУ задържаха двама мъже, непосредствено след извършена кражба на територията на търговска верига в Пловдив.

Организацията била създадена в сряда по сигнал, че от складово помещение на магазина на бул. "Санкт Петербург“ са задигнати метални детайли – каса за врата и около 30 решетки за дъждоприемни шахти.

Минути след предприетите заградителни действия в районното управление били отведени двама жители на старозагорско село, с богати криминални досиета и присъди. Срещу тях е започнато бързо производство.







Жители на блок в Пловдив с десетки глоби за паркиране пред домове...
21:16 / 22.01.2026
21:16 / 22.01.2026
Бърз заряден център за електромобили правят край Пловдив
17:38 / 22.01.2026
17:38 / 22.01.2026
Глоби и забрани за посещения на спортни мероприятия заради хулига...
16:44 / 22.01.2026
16:44 / 22.01.2026
Пловдивски съд забрани на 19-годишния Божидар Бобоков да напуска ...
14:51 / 22.01.2026
14:51 / 22.01.2026
Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив" не утвърди нови...
13:39 / 22.01.2026
13:39 / 22.01.2026
Един от най-известните ресторанти в Пловдив попадна в неприятен с...
14:24 / 22.01.2026
14:24 / 22.01.2026

Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
