Кражба от меката на шопинга в Пловдив, арестуваха криминални типове

© Plovdiv24.bg След незабавна реакция служители от Шесто РУ задържаха двама мъже, непосредствено след извършена кражба на територията на търговска верига в Пловдив.



Организацията била създадена в сряда по сигнал, че от складово помещение на магазина на бул. "Санкт Петербург“ са задигнати метални детайли – каса за врата и около 30 решетки за дъждоприемни шахти.



Минути след предприетите заградителни действия в районното управление били отведени двама жители на старозагорско село, с богати криминални досиета и присъди. Срещу тях е започнато бързо производство.