|Кражба от меката на шопинга в Пловдив, арестуваха криминални типове
Организацията била създадена в сряда по сигнал, че от складово помещение на магазина на бул. "Санкт Петербург“ са задигнати метални детайли – каса за врата и около 30 решетки за дъждоприемни шахти.
Минути след предприетите заградителни действия в районното управление били отведени двама жители на старозагорско село, с богати криминални досиета и присъди. Срещу тях е започнато бързо производство.
