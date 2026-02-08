ИЗПРАТИ НОВИНА
Крава изскочи на магистрала "Тракия" до Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:29Коментари (0)755
© Фейсбук
За необичайна опасност на магистрала "Тракия" до Пловдив предупредиха шофьори, които са минали оттам.

Точното място е на метри преди обектите на "МакДоналдс" и бензиностанция "Еко" край Радиново в посока София.

Става дума за внезапно изскочила на пътното платно крава. Шофирайте с повишено внимание!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

