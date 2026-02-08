ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крава изскочи на магистрала "Тракия" до Пловдив
Точното място е на метри преди обектите на "МакДоналдс" и бензиностанция "Еко" край Радиново в посока София.
Става дума за внезапно изскочила на пътното платно крава. Шофирайте с повишено внимание!
