"Призовавам хората да гласуват за ГЕРБ, защото това е партията, която гарантира стабилност, опитно управление и по-добро бъдеще за България. Действията ни говорят повече от обещанията“, заяви 27-годишният Красимир Терзиев, трети в листата на ГЕРБ-СДС в 16 МИР Пловдив-град.
Завършил бакалавърска степен по специалност "Туризъм“ в Университета по хранителни технологии – Пловдив, Терзиев има зад гърба си значим опит в местната политика. В периода 2023–2024 г. той бе заместник-кмет на район "Тракия“, а след това – народен представител в 51-вото Народно събрание.
Активно участва в работата на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и на Комисията по електронно управление и информационни технологии. Като народен представител е съвносител на редица ключови законопроекти, сред които: Закон за доброволчеството, Закон за прозрачност и почтеност в управлението (закон за лобизма), Закон за изменение и допълнение на Закона за отпадъците и законопроект за посредниците при сделки с недвижими имоти.
"Избрах ГЕРБ като млад човек, защото вярвам, че трябва да сме близо до хората – да ги чуваме, да приемаме критиките им и да ги превръщаме в реални резултати. Пловдивчани са нашият най-голям коректив“, подчертава Терзиев.
Той активно се бори за развитието на доброволчеството в България и за въвеждането на регулации по значими обществени теми, като необходимостта от закон за социалните мрежи. Докато е народен представител, продължава да работи за регионалното развитие и ключовите инфраструктурни проекти за Пловдив заедно с екипа на кмета Костадин Димитров.
"Партия ГЕРБ е доказала, че може да гарантира сигурността и спокойствието на хората в моменти на кризи, а това е от ключово значение. Надявам се пловдивчани да избират с разум и прагматизъм, а не с емоция. Не се подвеждайте по празни обещания и имагинерен прогрес“, призовава още Терзиев, който е областен координатор на МГЕРБ – Пловдив и заместник-председател на най-голямата младежка политическа организация в страната – МГЕРБ.
Той е семеен и има едно дете. В свободното си време обича да бъде със семейството си и активно спортува – ски, бокс, плуване, хайкинг и тенис на маса. Природата е негово вдъхновение и място за баланс.
Ние работим за Пловдив. Ние работим за България. На 19 април изберете №15 за ГЕРБ–СДС и с преференция 103 за Красимир Терзиев!
Красимир Терзиев от ГЕРБ – младият народен представител, който работи за Пловдив и България
