© Plovdiv24.bg Има трудности при изпълнението на проекта на ВиК - Пловдив за Южния обходен колектор. Изпълнението на съоръжението започва по неправилен начин и има затапване на две важни точки - на "Кукленско" и на "Коматевско шосе". Това каза кметът Костадин Димитров в отговор на въпрос от общински съветници от ПП-ДБ за проблема с наводненията в града при големия дъжд преди две седмици, предава Plovdiv24.bg.



Тогава е станало ясно, че в момента на дъждовете една помпена станция не е работила и затова се е наложило изпомпване на водата на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална" с мобилни помпи.



"Факт е, че този проект е много важен. Ако искате да провалите един кмет, дайте му Воден проект" - каза Димитров.



Общината настоява пред възложителя ВиК да забърза изпълнението на проекта, за да не се случват наводнения на "Скобелева майка", "Владая", "Индустриална" и т.н. критични точки.



Кметът предупреди да очакваме в бъдеще да има проблем с "прескачането" на "Кукленско шосе" и изграждането на шахтата на "Коматевско шосе".



Повече гледайте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.