|Костадин Димитров предупреди за задаващ се нов проблем
Тогава е станало ясно, че в момента на дъждовете една помпена станция не е работила и затова се е наложило изпомпване на водата на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална" с мобилни помпи.
"Факт е, че този проект е много важен. Ако искате да провалите един кмет, дайте му Воден проект" - каза Димитров.
Общината настоява пред възложителя ВиК да забърза изпълнението на проекта, за да не се случват наводнения на "Скобелева майка", "Владая", "Индустриална" и т.н. критични точки.
Кметът предупреди да очакваме в бъдеще да има проблем с "прескачането" на "Кукленско шосе" и изграждането на шахтата на "Коматевско шосе".
Повече гледайте в прикаченото видео!
