Опашки от желаещи да упражнят правото си на вот се образуваха още в ранните часове пред СУ "Димитър Матевски“ в район "Тракия“, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Именно там своя глас даде и кметът на Пловдив Костадин Димитров, който чинно изчака ред на опашката заедно със своите съграждани.

Кметът даде своя глас

След като гласува, градоначалникът бе категоричен, че Пловдив има нужда от приемственост и завършване на ключовите инфраструктурни обекти.

"Гласувах за това с ред и работа да има растеж. Гласувах за това да има завършено Околовръстно на Пловдив, завършено "Голямоконарско шосе", да имаме довършени спортни зали, стадиони и културни сцени. Всички пловдивчани трябва да си направят сметка, че трябва да гласуват за реални резултати, а не за напразни обещания", заяви пред Plovdiv24.bg Димитров.

Организация на вота

Въпреки струпването на хора, секционните комисии съобщават, че изборният процес протича нормално и без технически проблеми. В някои от секциите, където броят на избирателите надхвърля 600 души, са осигурени по два паравана за гласуване с цел по-бързото преминаване на потока от граждани.

Според информация от комисиите към момента пловдивчани са разделени в предпочитанията си за начина на гласуване – вотът се разпределя поравно между хартиената бюлетина и машината.

Окончателните данни на ГРАО сочат, че общият брой на имащите право на глас в региона възлиза на 591 485 души. В самата Община Пловдив са разкрити общо 482 избирателни секции, като разпределението им е следното: 4 секции с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания и 12 секции в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

Най-висока е концентрацията на избиратели в район "Южен“, докато най-малък е броят им в район "Западен“.

Техническото обезпечаване на вота в града под тепетата включва 457 секции, в които е осигурено машинно гласуване и 9 секции (включително специализираните), където се гласува единствено с хартиени бюлетини.