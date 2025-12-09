ЗАРЕЖДАНЕ...
|Корупционни практики при презастрояването в Пловдив?
Това сподели пред Plovdiv24.bg Атанас Кръстев от СРС Подкрепа на брифинг, провел се по повод Международния ден за борба с корупцията.
Според Кръстев точно корупцията у нас става причина да не се решават важни проблеми и реформи, касаещи качеството на живот и доходите на хората и правата им.
По думите му тя е причина огромни средства да не се преразпределят справедливо към обществото.
В бъдещите граждански съвети ще се обсъждат и съвети относно условията за труд, защото лошите условия на труд като лошата инфраструктура и други създават предпоставки за корупционни практики.
Кръстев сподели, че ще бъдат създадени няколко кръгли маси и с представители на прокуратурата и полицията на Пловдив и ще има дебати.
"Искаме да дадем възможност на гражданите да подават сигнали и ние да ги дадем на законовите органи, които да решават проблемите".
Той е на мнение, че хората не разбират каква е работата на КПК и КПКОНПИ.
Според него една от първите за обсъждане теми трябва да е презастрояването на Пловдив. В "Подкрепа" вече има сигнали от граждани за корупционни практики.
"Това е важно за пловдивчани, защото един от факторите за замърсяването на града идва от презастроявянето и липсата на зелени площи и градини. Искаме да работим за спиране на това презастрояване и установяване има ли корупционни практики при това презастрояване, или няма".
Повече можете да видите във видеото.
