ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Конституционалист: Илияна Йотова има право да се кандидатира за президент
Автор: Диана Бикова 15:28Коментари (0)557
©
Интервю на Plovdiv24.bg по актуални политически теми с доц. Христо Паунов -  преподавател по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет и Юридическия факултет на УНСС.

- Доц. Паунов, в момента тече процедура за разговори на президента Илияна Йотова с лицата от "домовата книга" за служебен премиер. Вече има няколко отказа. Какво се случва, ако всички откажат да станат служебен премиер?

- Има две тези, които се споделят в публичното пространство. Едната теза е, че, ако всички от "домовата книга" откажат, то тогава президентът трябва да насрочи избори, а правителството в оставка ще продължи да управлява, то ще прави и изборите и ще работи докато новоизбрания парламент не избере ново редовно правителство. Това се обяснява с принципа за непрекъсваемост на работата на изпълнителната власт, който е заложен в Конституцията.

Втората теза е, че това е въпрос, който трябва да бъде тълкуван от Конституционния съд, тъй като конституционният текст "назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок" предполага и двете действия да се извършат. Тоест - тези действия са свързани и, ако не се извърши първото, няма как да се извърши второто. Но тази трактовка пък би довела до невъзможност за провеждане на предсрочни избори, ако няма назначено служебно правителство.

- Ако президентът определи за служебен премиер премиерът в оставка Росен Желязков, правителството в същия състав ли ще бъде или може да има промени?

- Премиерът в оставка Росен Желязков не е в списъка с лицата от т. нар. "домова книга", няма как той да бъде определен като служебен министър-председател. Правителството в оставка автоматично ще продължи да управлява, ако се стигне до хипотезата никой от "домовата книга" да не се съгласи - ако се възприеме тази теза от държавния глава.

- Може ли да предполагаме, че има някаква негласна договорка на лицата от "домовата книга" да откажат поемането на позицията, за да може премиерът в оставка да продължи да управлява държавата? 

- Този въпрос има по-скоро политически, отколкото юридически измерения. Добре би било представителите на медиите да задават този въпрос на всички отказали се. 

Да не забравяме, че всичко е в ръцете на президента - той в момента прилага всички процедури, предвидени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията. Държавният глава налага темпото на разговорите с потенциалните служебни премиери и консултациите с парламентарните групи. Той трябва да прилага Конституцията, съобразявайки се с всички юридически и политически аспекти на въпроса.

- Кога ще са изборите, според вас?

- Както прогнозирах - изборите отиват към 19 април. Ако Йотова се позабави малко, може и на 26 април, но тогава сигурно ще търпи критики, ако го направи. 

Сега на спокойствие ще си проведе разговорите с кандидат премиерите от домовата книга. После трябва да направи и консултации с парламентарните групи и тогава ще избере кой да определи като служебен министър-председател. 

- Илияна Йотова има ли право да се кандидатира за президент, след като е била два мандата вицепрезидент, а сега една година ще е президент? 

-  Илияна Йотова има право да се кандидатира за президент, защото това са две отделни длъжности. Тя е била два мандата без 1 година вицепрезидент.  Довършването на мандата на подалия оставка президент Румен Радев е израз на т. нар. политическа резервна функция, която има вицепрезидента, заложена в Конституцията - чл. 97, ал. 3. Спокойно може да се кандидатира за длъжността президент.


Още по темата: общо новини по темата: 18
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
27.01.2026 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив пресякоха незаконна дейност
15:02 / 28.01.2026
УМБАЛ "Свети Георги" преустановява свижданията до 6 февруари
15:46 / 28.01.2026
МВР Пловдив съобщи за нов проблем
14:13 / 28.01.2026
Кметът на Пловдив се срещна с посланика на най-могъщата страна в ...
13:31 / 28.01.2026
Камера в кабината на пловдивски камион е заснела инцидента със се...
13:16 / 28.01.2026
БСП с позиция за казуса с автогара "Север"
12:53 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Президентска партия
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: