|Конкурс за попълване на ръководни позиции в болница в Пловдив
Процедурите са свързани с различни обективни обстоятелства, включително изтичащи мандати, подаване на молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съвети на директорите в съответствие със законовите изисквания
Сред дружествата, за които се откриват конкурсни процедури, са:
"МБАЛ Света Анна – София“
"УМБАЛ – Пловдив“
"МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов – Ловеч“
"СБР – Бургаски минерални бани“
"Национална кардиологична болница“, както и търговското дружество "БУЛ БИО – НЦЗПБ“.
Конкурс се обявява и за избор на ликвидатор на дружеството "ВИМЕДИТ“ ЕООД – Видин.
В отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.
Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения.
