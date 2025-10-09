ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Компании на лов за служители в Пловдив
Автор: Диана Бикова 12:55Коментари (0)1424
© Plovdiv24.bg
виж галерията
В Конгресния център на Международен панаир Пловдив днес се провежда кариерното експо на България - Career Show 2025. В събитието участват водещи работодатели, които търсят  таланти от различни сфери и с различен опит. Програмата съдържа лекции, дискусии, кариерни консултации и различни активности за успешна кариера. Събитието е напълно безплатно, предава Plovdiv24.bg.

Новото в тазгодишното издание е, че участват много нови компании, които тепърва стъпват на пловдивския пазар и предлагат различни позиции, каза в интервю за медията ни Емил Томов, един от организаторите на Career Show 2025.

Обособен е специален кът за професионални снимки за профили в специализирани платформи, като целта е кандидатите да имат по-добро представяне пред работодателите.

Събитието е отворено за широк кръг търсещи работа - и млади хора, и хора с опит. Всички могат да присъстват на лекциите, които обсъждат темите за кариерно развитие, високи технологии и т.н. 

Трудовият пазар в момента е разнообразен и има търсене в различни посоки - кадри за тежката промишленост, инженери, хора, които владеят редки езици. 

"Винаги съветвам кандидатите да говорят с всяка една компания, защото при разговора, може например брандът да е в областта на търговията, но да търси хора за много различни отдели. Така че невинаги първата ни асоциация с компанията и това, което знаем за нея е равно на типа кадри, които търсят. Говорете с тях" - обясни Томов.

И допълва: "Най-важното за един кандидат е да бъде проактивен. Ако дойде на лична среща, нека да бъде този, който ще продаде себе си, метафорично казано. Важно е да направи добро първо впечатление, да заинтересува, да покаже интерес към компанията.".

Не се единици случаите, когато компании намират своите служители по време на провеждането на Career Show. 

Събитието в София е преминало при голям интерес и е било посетено от над 3000 души. Днес е в Пловдив, на 16 октомври ще бъде в галерия "Графит" във Варна. На 21 октомври ще има онлайн събитие, което е отворено за всички, които не са успели да присъстват на място или са от други градове. 

Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други...
13:41 / 09.10.2025
Диригентът на най-стария хор в България: Да пееш "Хубава си, моя ...
11:37 / 09.10.2025
12-годишна е в основата на удар с лопата в главата и смърт
12:45 / 09.10.2025
Нова техника ще чисти снега в Пловдив през зимата
10:53 / 09.10.2025
Новият електрически влак Alstom Coradia Stream мина през Пловдив
10:26 / 09.10.2025
Безплатни ваксини срещу COVID-19 и ДТК за бременни в Пловдив
10:06 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждането на АМ "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: