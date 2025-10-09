ЗАРЕЖДАНЕ...
|Компании на лов за служители в Пловдив
Новото в тазгодишното издание е, че участват много нови компании, които тепърва стъпват на пловдивския пазар и предлагат различни позиции, каза в интервю за медията ни Емил Томов, един от организаторите на Career Show 2025.
Обособен е специален кът за професионални снимки за профили в специализирани платформи, като целта е кандидатите да имат по-добро представяне пред работодателите.
Събитието е отворено за широк кръг търсещи работа - и млади хора, и хора с опит. Всички могат да присъстват на лекциите, които обсъждат темите за кариерно развитие, високи технологии и т.н.
Трудовият пазар в момента е разнообразен и има търсене в различни посоки - кадри за тежката промишленост, инженери, хора, които владеят редки езици.
"Винаги съветвам кандидатите да говорят с всяка една компания, защото при разговора, може например брандът да е в областта на търговията, но да търси хора за много различни отдели. Така че невинаги първата ни асоциация с компанията и това, което знаем за нея е равно на типа кадри, които търсят. Говорете с тях" - обясни Томов.
И допълва: "Най-важното за един кандидат е да бъде проактивен. Ако дойде на лична среща, нека да бъде този, който ще продаде себе си, метафорично казано. Важно е да направи добро първо впечатление, да заинтересува, да покаже интерес към компанията.".
Не се единици случаите, когато компании намират своите служители по време на провеждането на Career Show.
Събитието в София е преминало при голям интерес и е било посетено от над 3000 души. Днес е в Пловдив, на 16 октомври ще бъде в галерия "Графит" във Варна. На 21 октомври ще има онлайн събитие, което е отворено за всички, които не са успели да присъстват на място или са от други градове.
Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!
