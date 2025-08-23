ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Колко кмета на Пловдив са необходими за ремонт на една спирка?
Автор: Данислава Вълкова 08:18Коментари (0)589
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Колко кмета на Пловдив, колко заместник-кмета по транспорт и колко директори на общинското предприятие “Организация и контрол на транспорта" са необходими за ремонта на най-изтерзаната спирка в Пловдив? Този въпрос задаваме от Plovdiv24.bg във връзка със състоянието на едно от съоръженията за чакане на автобуси на градския транспорт.

Спирката се намира на бул. “Освобождение". На нея по принцип не чакат много хора, но за сметка на това доста граждани слизат, заради близостта на мола и търговските центрове в зоната. 

Това, което камерата на Plovdiv24.bg засне преди няколко дни, е как страничните пана от плексиглас се веят на велоалеята от вятъра, при това доста опасно и с риск за здравето на преминаващите. 

На другия ден въпросните веещи се части, вече бяха откъснати и хвърлени в зелена площ, където стоят и до ден днешен. Навесът на спирката е изкривен след катастрофа и при по-силен вятър се клати. За въпросното съоръжение сме писали няколко пъти, но и при този и при предишния кмет, заместник-кметове и директори на ОКТ никой не взима под внимание проблема. Явно чакат да стане инцидент.

Спирката не е част от концесията, затова община Пловдив я стопанисва и трябва да се грижи за състоянието ѝ. В същото време на 100-тина метра има друга, съседна спирка на градския транспорт, но на колелото на бул. “Санкт Петербург", посока Центъра която е постоянен обект на вандали в късните часове на деня.

Въпросите, които сега повдигаме са: Трябва ли някой да бъде премазан от спирката на бул. “Освобождение", за да се сетите, г-н Кмет, и подчинените Ви, че е опасна и кога ще има адекватно, работещо видеонаблюдение, което да има и превантивни функции и наказателни такива, при разкриване на извършителите на престъпление.

Преди за стане кмет на Пловдив Костадин Димитров беше кмет на район “Тракия" и се хвалеше, че на всяка спирка на градския транспорт в района има видео камера, която наблюдава за вандалски прояви и поне възпираше.

Ясно е, че “Източен" (където всъщност се намират въпросните две спирки) не е “Тракия", но и тук живеят хора, пловдивчани. Сигурни сме, че има още много спирки, които са в подобно състояние, затова апелираме да ни изпращате снимки и адресите, за да можем да ги публикуваме в нашия сайт.



Още по темата: общо новини по темата: 2
16.11.2011 Дани Каназирева: Надявам се казусът "Градски транспорт" най-после да се разплете
16.11.2011 Автобусите ще се движат от по-рано сутрин до по-късно вечер






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Спряха процедурата за строителството на детска градина за 11 млн....
08:29 / 23.08.2025
Борим презастрояването? Нова сграда никне на апетитно място в Пло...
08:00 / 23.08.2025
Пловдив ще има нов площад
07:49 / 23.08.2025
Проектират ново съоръжение в неработещия зоопарк на Пловдив за 30...
07:45 / 23.08.2025
Виртуозът Иво Папазов-Ибряма с концерт в Марково
22:02 / 22.08.2025
Деси Добрева за спектакъла "Гиздава" в Пловдив: Надявам се публик...
20:57 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Транспортът в Пловдив
Презастрояването на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: