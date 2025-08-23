ЗАРЕЖДАНЕ...
|Колко кмета на Пловдив са необходими за ремонт на една спирка?
Спирката се намира на бул. “Освобождение". На нея по принцип не чакат много хора, но за сметка на това доста граждани слизат, заради близостта на мола и търговските центрове в зоната.
Това, което камерата на Plovdiv24.bg засне преди няколко дни, е как страничните пана от плексиглас се веят на велоалеята от вятъра, при това доста опасно и с риск за здравето на преминаващите.
На другия ден въпросните веещи се части, вече бяха откъснати и хвърлени в зелена площ, където стоят и до ден днешен. Навесът на спирката е изкривен след катастрофа и при по-силен вятър се клати. За въпросното съоръжение сме писали няколко пъти, но и при този и при предишния кмет, заместник-кметове и директори на ОКТ никой не взима под внимание проблема. Явно чакат да стане инцидент.
Спирката не е част от концесията, затова община Пловдив я стопанисва и трябва да се грижи за състоянието ѝ. В същото време на 100-тина метра има друга, съседна спирка на градския транспорт, но на колелото на бул. “Санкт Петербург", посока Центъра която е постоянен обект на вандали в късните часове на деня.
Въпросите, които сега повдигаме са: Трябва ли някой да бъде премазан от спирката на бул. “Освобождение", за да се сетите, г-н Кмет, и подчинените Ви, че е опасна и кога ще има адекватно, работещо видеонаблюдение, което да има и превантивни функции и наказателни такива, при разкриване на извършителите на престъпление.
Преди за стане кмет на Пловдив Костадин Димитров беше кмет на район “Тракия" и се хвалеше, че на всяка спирка на градския транспорт в района има видео камера, която наблюдава за вандалски прояви и поне възпираше.
Ясно е, че “Източен" (където всъщност се намират въпросните две спирки) не е “Тракия", но и тук живеят хора, пловдивчани. Сигурни сме, че има още много спирки, които са в подобно състояние, затова апелираме да ни изпращате снимки и адресите, за да можем да ги публикуваме в нашия сайт.
