ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кола се удари в стълб, прекъсна електрозахранването на 11 лампи
Кметът на район "Западен" Тони Стойчева сподели за причиненото неудобство в социалните мрежи.
Тя допълва, че компетентните институции са уведомени.
По думите й ОП "Градини и паркове“ ще извърши необходимата обработка на дърветата, ОП "Организация и контрол по транспорта“ ще извърши ремонт на електрозахранването.
"Получихме уверение, че в най-кратки срокове да бъде възстановено уличното осветление в тази част на квартал "Прослав", заключва тя.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 13 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Пуснаха едната лента на пътя Асеновград - Смолян
14:41 / 07.10.2025
Дърво падна върху кола в Пловдив
13:40 / 07.10.2025
МВР Пловдив с информация за голямото свлачище
12:37 / 07.10.2025
Съмнения за незаконно детско заведение. Общината: Проверяваме
13:53 / 07.10.2025
Next Level Plovdiv Plaza отвори врати!
12:00 / 07.10.2025
Проблеми с водата в Пловдив днес
10:58 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS