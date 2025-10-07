ИЗПРАТИ НОВИНА
Кола се удари в стълб, прекъсна електрозахранването на 11 лампи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:29
© Facebook
Автомобил се е ударил в уличен стълб в "Прослав" и е прекъснал електрозахранването на 11 лампи в участъка от ул. "Просвета" до ул. "Елин Пелин".

Кметът на район "Западен" Тони Стойчева сподели за причиненото неудобство в социалните мрежи. 

Тя допълва, че компетентните институции са уведомени.

По думите й ОП "Градини и паркове“ ще извърши необходимата обработка на дърветата, ОП "Организация и контрол по транспорта“ ще извърши ремонт на електрозахранването.

"Получихме уверение, че в най-кратки срокове да бъде възстановено уличното осветление в тази част на квартал "Прослав", заключва тя.







Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

