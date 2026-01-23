ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коктейл-бар в Пловдив попадна в "черния" списък на НАП
Коктейл-бар "Емементо" е попаднал в "черния" списък на НАП за обекти, подлежащи на запечатване, видя Plovdiv24.bg от сайта на институцията. Списъкът е публикуван на 21 януари. Мястото се намира на бул. "България 140.
Фирмата, стопанисваща го, е "АН-2021 ООД". Регистрирана е през юли 2021 година. Седалището на компанията се намира в Пловдив, а началният внесен капитал е в размер на 500 лева.
Броят на служителите към 2021 е бил 17. Управители и съдружници са Ани Станчева и Весела Гергинова, имената им са свързана с 5 други фирми.
Страницата на заведението във Фейсбук е активна и ежедневно публикува апетитните гозби, които предлага.
За съжаление коментарите в Гугъл относно мястото не са особено положителни.
"Отношението на персонала - тотално немарливо, храната - пълен леш."
"Градината е просторна, но се намира до шумен и мръсен булевард. Има хубава детска площадка. Веднага бях обслужена. Въпреки че имаше табела за “меню закуска", закуска не беше предложена в 10 ч. сутринта. Безкофеиновото кафе е меко казано гадно, явно е много нискокачествено. В едно малко бурканче натъпкват 1/3 от парче торта, но цената не е три пъти по-малка от нормалното."
От конкретния публичен списък на НАП Пловдив гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.
