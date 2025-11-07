ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кой глобява в Пловдив след 17:00 часа?
Повод са приемни постъпили в приемните им сигнали от граждани за масови замърсявания в Пловдив в тъмната част на денонощието – след 17:00 ч. Липсата на проверки от страна на инспектората води до трайно замърсяване в жилищните райони. Най-често засегнати са квартали като "Тракия“, "Коматево“ и "Прослав“, посочват още общинските съветници.
"Тези случаи се повтарят, а последствията се струпват върху останалите общински звена и районните администрации“, категорични са Славенски и Христамян. Съветниците искат отговор от кмета на шест конкретни въпроса – сред тях:
- Колко проверки и актове за нарушения са извършени след 17:00 часа тази година?
- Какъв е капацитетът на инспектората за работа извън работно време?
- Има ли планове за дежурни екипи, разширено работно време или допълнително стимулиране на служителите?
- Нужни ли са промени в правилниците и наредбите, които регулират дейността на звеното?
Според ПП-ДБ, липсата на контрол вечер прави усилията през деня безсмислени, а институциите губят доверие. Съветниците от групата настояват за писмен отговор в законовия срок.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив проговори
22:25 / 06.11.2025
Пловдивчанин: Каквито родителите - такива и децата. Трагедия!
20:02 / 06.11.2025
Полиция влезе в магазин в Пловдив
18:40 / 06.11.2025
Емблематичен подлез в Пловдив ще изглежда по съвсем различен начи...
20:28 / 06.11.2025
МБАЛ "Свети Мина" с нов временен шеф
15:15 / 06.11.2025
Установиха кой хвърли бутилката по вратаря на Ботев Пловдив
14:53 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS