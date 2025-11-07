Кой глобява в Пловдив след 17:00 часа?

© За отчет на работата на Пловдивския общински инспекторат настояват в питане до кмета на града общинските съветници Владимир Славенски и Веселка Христамян от групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“.



Повод са приемни постъпили в приемните им сигнали от граждани за масови замърсявания в Пловдив в тъмната част на денонощието – след 17:00 ч. Липсата на проверки от страна на инспектората води до трайно замърсяване в жилищните райони. Най-често засегнати са квартали като "Тракия“, "Коматево“ и "Прослав“, посочват още общинските съветници.



"Тези случаи се повтарят, а последствията се струпват върху останалите общински звена и районните администрации“, категорични са Славенски и Христамян. Съветниците искат отговор от кмета на шест конкретни въпроса – сред тях:



- Колко проверки и актове за нарушения са извършени след 17:00 часа тази година?



- Какъв е капацитетът на инспектората за работа извън работно време?



- Има ли планове за дежурни екипи, разширено работно време или допълнително стимулиране на служителите?



- Нужни ли са промени в правилниците и наредбите, които регулират дейността на звеното?



Според ПП-ДБ, липсата на контрол вечер прави усилията през деня безсмислени, а институциите губят доверие. Съветниците от групата настояват за писмен отговор в законовия срок.