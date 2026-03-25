Кметът Костадин Димитров връчи на директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства - Николай Томов, документите за стопанисване на новата сграда в Стария град. На церемонията присъстваха Пламен Панов - заместник-кмет по култура, археология, туризъм и ученици от НГСЕИ - Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

С решение на Общинския съвет в края на миналата година на НГСЕИ в Пловдив бе предоставен за безвъзмездно управление имот на ул. "Петко Рачев Славейков" № 23 до емблематичната "Синя къща" в Стария град. Къщата е паметник на културата, застроената площ е 83 кв. м. на два етажа с дворно място. В годините назад е била представителна приемна на Министерство на вътрешните работи.

Къщата ще бъде превърната в творчески център за актьорските специалности на  НГСЕИ, съобщи директорът Николай Томов.

Възпитаници от специалност "Куклен театър" направиха кратко представление с един от любимите персонажи - жабокът Бончо. След танцовия поздрав куклата поднесе специален подарът на кмета от директора. След това Димитров връчи на Томов решението за предоставянето на сградата за стопанисване. 

Къщата се намира на 8 минути пеша от основната сграда на НГСЕИ. В нея ще учат около 60 човека. Сградата не е голяма, но има двор, който ще бъде преустроен. Около 100 000 - 120 000 евро ще са нужни за ремонта на оградата и вътре в къщата. Всички дейности ще се съгласуват с НИНКН, заради статута на паметник на културата, обясни директорът. 

Подробности гледайте в прикачения файл.