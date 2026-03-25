Община Пловдив предостави за стопанисване на Националната гимназия по сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) къща в Стария град, която ще обогати базата на уникалната по рода си гимназия в България. Това съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" директорът на гимназията Николай Томов.
"Пак ще правим дарителска кампания с представления, изнесени от децата, за да събираме средства за ремонт на оградата на новата придобивка на училището. Оградата е много компрометирана и там ще трябват доста средства.
Имотът се намира до Синята къща, на ул. "Петко Рачев Славейков" №23. Тя не е много голяма, застроената площ на сградата е 83 кв. м. на два етажа, с дворно място. Сградата е била представителна приемна на Министерство на вътрешните работи. Но оградата е паднала и трябва да се реставрира. Къщата е паметник на културата.
Задействал съм всички процедури по ремонта с НИНКН. В момента правя проект за оградата. Вътре също трябва да се направи ремонт, за да може в най-добрия случай след време там да влязат актьорите. Къщата ще бъде творчески център към НГСЕИ за актьорските специалности", поясни директорът на гимназията.
"Надявам се наистина всичко да стане по-скоро и там да имаме възможност за още изяви", добави Томов.
На кратка церемония днес кметът Костадин Димитров ще връчи на директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства - Николай Томов, документите за новата сграда в Стария град. С решение на Общинския съвет в края на миналата година имота бе предоставен на НГСЕИ в Пловдив за безвъзмездно управление.
Къща в Стария град става творчески център за младите актьори от НГСЕИ
Още от Институции
/
Кмет: Ремонтът на Хуманитарната гимназия трябва да е качествен и да издържи следващите 150 години
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.