|Кметът на "Западен" показа изключително грозна постъпка на баща пред собственото му дете
На 15 януари в парк "Розариум“ баща умишлено къса въжетата на едно от детските съоръжения. На видеозаписите ясно се вижда мъж с качулка, който извършва вандалска проява пред собственото си дете.
Записите от охранителните камери са предадени във Второ РПУ и извършителят ще бъде идентифициран. Обръщам се към него с призив да се свърже с мен и доброволно да възстанови нанесените щети.
Даваме ли си сметка какъв пример се дава на детето в подобен момент и какви ценности се възпитават чрез такова поведение?
Като институция, проявяваме нетърпимост към подобни актове на увреждане на общинската собственост. Недопустимо е, докато инвестираме средства в подобряване на публичната среда, други умишлено да вандалстват и рушат.
