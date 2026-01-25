© Кметът на район "Западен" Тони Стойчева показа безочлива постъпка от страна на баща пред собственото му дете по време на посещение на детска площадка в парк "Розариума". Ето какво сподели районният кмет:



На 15 януари в парк "Розариум“ баща умишлено къса въжетата на едно от детските съоръжения. На видеозаписите ясно се вижда мъж с качулка, който извършва вандалска проява пред собственото си дете.



Записите от охранителните камери са предадени във Второ РПУ и извършителят ще бъде идентифициран. Обръщам се към него с призив да се свърже с мен и доброволно да възстанови нанесените щети.



Даваме ли си сметка какъв пример се дава на детето в подобен момент и какви ценности се възпитават чрез такова поведение?



Като институция, проявяваме нетърпимост към подобни актове на увреждане на общинската собственост. Недопустимо е, докато инвестираме средства в подобряване на публичната среда, други умишлено да вандалстват и рушат.



