|Кметът на "Западен" обсъжда с граждани състоянието на дърветата
Събитието ще се проведе на 2 октомври (четвъртък) от 18:00 ч. в залата на кметството (ул. "Вечерница" 1А).
По време на обсъждането ще бъдат представени:
- експертен анализ на състоянието на съществуващото улично озеленяване, на база на който ще бъде изготвена и актуална санитарна експертиза;
- предложение на специалисти по паркоустройство и благоустройство за дървесните видове, подходящи за ново засаждане по улицата, съобразено с подмяната на настилката и спецификата на градската среда.
С оглед на чувствителността на гражданите към състоянието на зелената система, е важно те да бъдат добре информирани, да имат възможност да се включват в подобни дискусии.
На общественото обсъждане ще присъстват районният кмет Тони Стойчева, както и екип от ландшафтни архитекти.
