Кметът на "Западен" обсъжда с граждани състоянието на дърветата

© Администрацията на район "Западен“ отправя покана към гражданите да се включат в Обществено обсъждане. Неговата тема е свързана със състоянието на съществуващата дървесна растителност по ул. "Ген. Колев". В момента текат строително-ремонтни работи, в следствие на които улицата напълно ще се преобрази.



Събитието ще се проведе на 2 октомври (четвъртък) от 18:00 ч. в залата на кметството (ул. "Вечерница" 1А).



По време на обсъждането ще бъдат представени:



- експертен анализ на състоянието на съществуващото улично озеленяване, на база на който ще бъде изготвена и актуална санитарна експертиза;



- предложение на специалисти по паркоустройство и благоустройство за дървесните видове, подходящи за ново засаждане по улицата, съобразено с подмяната на настилката и спецификата на градската среда.



С оглед на чувствителността на гражданите към състоянието на зелената система, е важно те да бъдат добре информирани, да имат възможност да се включват в подобни дискусии.



На общественото обсъждане ще присъстват районният кмет Тони Стойчева, както и екип от ландшафтни архитекти.