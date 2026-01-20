Кметът на "Южен": Не ми казват кога ще асфалтират булеварда

© Plovdiv24.bg Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев отговори на запитване на гражданин относно бул."Александър Стамболийски" и бъдещото му асфалтиране.



"Кога ще се асфалтира бул."Александър Стамболийски", трошим си колите всеки ден, години минаха?", пита във Фейсбук възмутения гражданин.



От своя страна кметът отговаря:



"Няма как аз да го асфалтирам, тъй като е обект на ВиК. На всяка среща с тях им задавам същия въпрос и още не ми казват точна дата."



Припомняме, че преди няколко дни пред репортер на Plovdiv24.bg. кметът Кунчев сподели, че изграждането на Южния обходен колектор, започнато в предишния управленски мандат, продължава да поставя въпросителни и пред настоящата администрация.