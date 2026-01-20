ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметът на "Южен": Не ми казват кога ще асфалтират булеварда
"Кога ще се асфалтира бул."Александър Стамболийски", трошим си колите всеки ден, години минаха?", пита във Фейсбук възмутения гражданин.
От своя страна кметът отговаря:
"Няма как аз да го асфалтирам, тъй като е обект на ВиК. На всяка среща с тях им задавам същия въпрос и още не ми казват точна дата."
Припомняме, че преди няколко дни пред репортер на Plovdiv24.bg. кметът Кунчев сподели, че изграждането на Южния обходен колектор, започнато в предишния управленски мандат, продължава да поставя въпросителни и пред настоящата администрация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 246
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 32 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Отиде си колос в родната медицина
10:01 / 20.01.2026
ОД МВР Пловдив: Аварията е отстранена
08:29 / 20.01.2026
Минус 15 градуса тази сутрин в най-известния със студовете си наш...
08:35 / 20.01.2026
Шофьори в Пловдив бяха наречени "едноклетъчни"
20:59 / 19.01.2026
Климентина Фърцова се завръща
20:00 / 19.01.2026
Масовo измиране на риба в Пловдивско
16:49 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS