ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметът на "Северен": Заедно можем да направим района си по-чист и красив
Администрацията на район "Северен“ кани всички граждани да се включат в голямата кампания за почистване, която ще се проведе на 20 септември 2025 г. Уведомяваме желаещите, че на 18 и 19 септември от 08:30 до 17:00 ч. в кметството ще се раздават чували, ръкавици, боя и четки за освежаване на градинските пейки. А на 20 септември от 09:00 ч. материали ще се предоставят на три пункта: кметството на район "Северен“, парк "Красива България“ и парк "Сърнена гора“.
Служителите на администрацията ще почистват паркове и училищни дворове, а доброволците ще могат да се включат в облагородяването на междублоковите пространства. Нека заедно направим нашия квартал по-чист, зелен и уютен!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
16:57 / 18.09.2025
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
17:07 / 18.09.2025
Променят закон заради претоварени камиони по пътищата
15:45 / 18.09.2025
Пловдивчанка: Или са некадърни, или го правят нарочно!
17:26 / 18.09.2025
Гласуваха забрана за движение на стари автомобили в центъра на Пл...
13:49 / 18.09.2025
Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
12:17 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS