Кметът на "Северен": Заедно можем да направим района си по-чист и красив

© "Убедени сме, че когато обединим усилия, можем да постигнем много повече. Кампанията “Да изчистим България заедно“ е шанс всеки от нас да допринесе за по-чист и подреден район, в който да живеем с гордост и удоволствие“, заяви кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова.



Администрацията на район "Северен“ кани всички граждани да се включат в голямата кампания за почистване, която ще се проведе на 20 септември 2025 г. Уведомяваме желаещите, че на 18 и 19 септември от 08:30 до 17:00 ч. в кметството ще се раздават чували, ръкавици, боя и четки за освежаване на градинските пейки. А на 20 септември от 09:00 ч. материали ще се предоставят на три пункта: кметството на район "Северен“, парк "Красива България“ и парк "Сърнена гора“.



Служителите на администрацията ще почистват паркове и училищни дворове, а доброволците ще могат да се включат в облагородяването на междублоковите пространства. Нека заедно направим нашия квартал по-чист, зелен и уютен!