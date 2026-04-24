На 24 април рожден ден празнува Лили Иванова. Примата на българската естрада става на 87 години. Лили Иванова е синоним на професионализъм, феноменален талант, целеустременост и отдаване на публиката. Тя е на върха повече от половин столетие.

По този повод кметът на община Пловдив изпрати поздравителен адрес до примата, която не му остана длъжна и написа "Благодаря на г-н Костадин Димитров, кмет на Община Пловдив за уважението!"

Община Пловдив честити рождения ден на Лили Иванова

Уважаема г-жо Иванова,

От името на Община Пловдив и от свое име имам честта и удоволствието да Ви поднеса най-сърдечни поздравления по повод Вашия рожден ден.

Вие сте емблема на българската музика и вдъхновение за поколения почитатели. Със своя неподражаем талант, изключителна отдаденост и силно сценично присъствие, Вие утвърдихте високи стандарти в българската култура и оставихте незаличима следа в сърцата на публиката.

Вашето творчество продължава да обединява хората и да носи емоция, красота и духовност. Пловдив - град с богата културна история и традиции - високо цени Вашия принос към изкуството и се гордее с възможността да Ви аплодира на своята сцена.

Пожелаваме Ви здраве, вдъхновение и още много творчески върхове! Нека сцената продължава да бъде Ваш дом, а любовта на публиката - Ваш верен спътник!

Честит рожден ден!

С уважение: Костадин Димитров

Биография

Лили Иванова е родена в град Кубрат. Завършила е медицински техникум във Варна. По-късно работи като медицинска сестра.

От 1961 г. развива непрекъсната изпълнителска и концертна дейност, записва песни и албуми. Следват редица медийни изяви, участва в телевизионни програми, снима се във видеоклипове. В знак на уважение за приноса й към българската популярна музика е наричана "Примата на българската естрада“.

Първия си албум Лили Иванова издава по предложение на румънската фирма Electrecord през 1963 г., която е и първата дългосвиреща плоча на български изпълнител.

Първата й песен е "Витоша" по музика и текст на Михаил Манолов. Следват "Адажио" по музика на Ангел Заберски и аранжимент на Иван Пеев и “Събота вечер" с музиката на Йосиф Цанков и текст на Димитър Василев.

По-късно идва признанието и от българската публика по време на концерт в зала Универсиада, където Лили Иванова е поканена за подгряващ изпълнител на рок група “Северните тигри" и Джейн Сверт. Публиката дълго вика на бис името на Лили и създава прецедент, превръщайки изявата й в по-голям акцент от основните изпълнители.

През 1999 г. президентът Петър Стоянов връчва на Лили Иванова най-високото държавно отличие в България – орден "Стара планина" I-ва степен за големи заслуги към българската култура в областта на популярната музика.

Лили Иванова е първият и единствен български изпълнител със самостоятелен концерт и собствен репертоар в историческата зала "Олимпия" в Париж, Франция, проведен на 9-и януари 2009.