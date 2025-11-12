ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Пловдив: Изграждаме нова улица в "Западен"
Общата дължина на проектното трасе е 1 560 метра, като се предвижда изграждане на нови тротоари, които в момента липсват по голяма част от улицата. Също така ще бъде подменена остарялата подземна инфраструктура и ще се изградят нови ВиК и електрически мрежи с по-голям капацитет, отговарящи на съвременните стандарти и увеличеното натоварване в района.
Новопроектираното трасе следва съществуващата улица, като пътното платно ще бъде приведено до габарит от 7,00 м. В различните участъци ще бъдат обособени тротоари, велоалеи, както и зелени площи. На някои места, където уличната регулация засяга частни имоти, широчината на тротоарите ще бъде намалена до 1,20 м, но с осигурен достъп за хора с увреждания и майки с детски колички.
В участъка от км. 1+500 до км. 1+560 проектът предвижда най-широк уличен габарит – 19,50 м, включващ пътно платно 10,50 м, велоалея, зеленина и тротоари от двете страни. Цялото строителство ще се извърши изцяло в общински имоти.
Ще бъдат подменени старите водопроводи с нови чугунени и полиетиленови тръби, както и монтирани пожарни хидранти и спирателни кранове. Общата дължина на новите водопроводи е над 500 метра.
Проектът включва и нова канализационна система, осигуряваща по-ефективно отводняване на пътното платно и прилежащите имоти. Ще бъдат изградени нови дъждоприемни и ревизионни шахти. Предвидено е изграждането на нова тръбна канална мрежа и улично осветление с енергийно ефективни решения. Освен това ще се осигури електрозахранване за информационни табла на спирките на градския транспорт, както и възможност за изтегляне на бъдещи комуникационни кабели. Планира се да се засадят нови дървета, за да се създаде по-привлекателна и устойчива градска среда.
Проектът за реконструкция на улица "Парк Отдих и култура“ е част от усилията на Община Пловдив да подобри инфраструктурата в западната част на града и да осигури по-добра свързаност между бул. "Шести септември“ и бул. "Пещерско шосе“. С реализацията му се очаква значително подобрение на пътните условия, трафика, безопасността и достъпа на пешеходци и велосипедисти в района, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.
Проектът е дарен от Максим Митков, за което Община Пловдив му благодари.
