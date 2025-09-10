ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на "Източен" и РЗИ – Пловдив представят нова услуга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:19Коментари (0)664
©
РЗИ – Пловдив ще представи в кметството на район "Източен" своята нова услуга – електронно здравно досие. На 11 септември, четвъртък, от 10:30 до 12:00 часа без прекъсване на всеки желаещ напълно безплатно ще бъде издадено електронно досие, съобщи кметът на район "Източен" Емил Русинов

От услугата може да се възползва всеки, който разполага със смартфон. Експерти ще показват и съдействат на желаещите как да изтеглят приложението еЗдраве, като условието е всеки, посетил приемната, да предостави актуални e-mail адрес и телефонен номер. Електронно здравно досие ще се издава само лично, срещу удостоверяване с документ за самоличност. За момента няма възможност услугата да се предоставя на трети лица срещу пълномощно.

Приложението дава възможност да се проследява важна информация като здравните осигуровки, болнични престои, ваксинациите, кръводаряванията, издадените медицински рецепти, получените направления и други манипулации и прегледи на пациента. Родителите имат право да наблюдават статуса на децата си до навършване на пълнолетие, след което приложението автоматично се отделя към детето.

Целта на мобилното приложение еЗдраве, разработено от Министерството на здравеопазването, е подобряване на достъпа на гражданите до здравната им информация и до услугите в сектора.







