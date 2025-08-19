ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът иска повече полети от и до летище "Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 08:27Коментари (2)2681
©
Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив“ по Радио “Фокус“ с кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Как вървят нещата с това, което беше планувано за летище Пловдив, г-н Димитров? До 2032 година 11 дестинации и то само с една от авиолиниите.

Изключително сме щастливи, че след като вече имаме полети до Бирмингам,  Манчестър, Лондон, от ноември месец стартират полетите до Милано, а сега вече имаме интерес и от друга компания Wizz Air, с три пъти седмично полети до Братислава, което ще даде възможност за туризъм до региона на Словакия.

Изключително сме доволни, защото усилията, които положихме за развитие на Фонда към летището, дават своят резултат. Факт е, че имахме няколко срещи с Ryanair, с конкретни намерения и стъпки. Радвам се, че и съседните общини, които членуват във Фонда, дават своят принос за развитието не само на Пловдив, а и на целия регион. Радваме се и за това, че успяхме да убедим и останалите членове на Фонда, за да имаме развитие на този фонд, който подпомага летището. И се надяваме да имаме и нови членове като Смолян, Стара Загора, Велинград. 

Имат ли готовност да се включат, как вървят преговорите с тях?

Надявам се, че в разговорите с кметовете ще намерим пресечни точки, защото това е за доброто на целия Югоизточен район.

А имате ли намерение да се подобри и транспортът до летището, защото знаем, че това засега е проблем?

Аз сега се връщам от Министерството на регионалното развитие, където бях, за да говорим за стартиралите в Пловдив ремонти. Важно е да се знае, че работим силно за продължаване на строителството на Околовръстното  - от "Скобелева майка" до Асеновградско шосе, което ще доведе до това да имаме и по-добър пряк достъп до летището. Можем да говорим и по темата за достъп на отделни превозни средства до летището, но важно е да има повече полети до летище "Пловдив", повече дестинации и аз се радвам, че някакси се отпуши, след като една компания прояви интерес към летището. Вече виждаме, че и други компании имат интерес да развиват тази дестинация.

Това е факт и заради многото събития тук, и заради това, че Пловдив е културен и туристически център и съответно помага за развитието на региона.

Стъпка по стъпка ще превръщаме Пловдив в една все по-добра дестинация за туризъм от всякакъв вид. 

Но аз си мисля, че не трябва да пренебрегваме и спортния туризъм и догодина ще направим всичко възможно да подпомагаме и организаторите на спортни събития, които да се провеждат в Пловдив. Ще подпомагаме всякакъв туризъм, за да се развива градът като туристическа дестинация. Важно е да има повече полети от и до летище "Пловдив", повече дестинации.

А има ли вече интерес към новите дестинации? Знаем, че пуснаха предварително продажба на промоционални билети?

Това, което чувам от приятели, е, че дестинацията до Братислава е много добра. Догодина ще се борим за още дестинации - едната от тях ще е до Испания. Вижда се, че не само работещите хора ще използват тези линии за ваканция, но и пловдивчани и хората от региона ще имат възможност да посетят тези развлекателни дестинации.

Аз лично проявявам интерес и към Братислава, и към Милано, и заедно с приятели си мислим как и ние да организираме след октомври-ноември съответно по едно посещение до тези страни.

Има голям интерес към промоционалните билети до Милано, които бяха обявени от Ryanair. Билетите до Братислава също са на изгодна цена. Така че призовам пловдивчани и хората от съседните общини да ползват летище "Пловдив".

Според мен Фондът за развитие на летище "Пловдив" трябва да акумулира повече средства, за да имаме и още дестинации. Ще положа лично усилия до края на годината да увеличим броя на общините, които подпомагат летището. Всяка община е добре дошла. По този начин и техните общини ще се развиват. Разбира се, нашата вноска във Фонда е най-голяма, като основен вложител.


Кметът иска, ама бойко не дава ... още от 2009 насам
0
 
 
Браво! Най-накрая посоката е правилна. Може да е бавно, но поне се случва.
