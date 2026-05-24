Поздрав на кмета Костадин Димитров за 24 май:

Уважаеми директори, преподаватели и ученици,

Уважаеми културни и просветни дейци,

Скъпи съграждани,

С дълбоко уважение и признателност Ви поздравявам по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Този светъл празник е символ на духовността, на знанието и стремежа към развитие. Делото на първоучителите ни – светите братя Кирил и Методий, е безценно наследство. То ни обединява като народ и ни напомня безмерната сила на словото, на образованието, на културата.

24 май е ден, в който изразяваме почит към нашите учители. Благодарим им за запалената искра на знанието у всеки и им изказваме признателност, защото с всеотдайност и вдъхновение съхраняват и предават българския дух и традиции на следващите поколения. На този ден благодарим и на творците – художници, музиканти, майстори на словото, за духовните блага, с които ни даряват.

Пожелавам Ви здраве, вдъхновение, професионални успехи и неугасващ стремеж към знание и духовно извисяване.

Честит празник!