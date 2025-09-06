Кметът: Пловдив е в сърцето на най-новата история на България

© Кметът Костадин Димитров отправи специален поздрав към пловдивчани във връзка с честването на 140 години от Съединението на България и празникът на град Пловдив:



Уважаеми госпожи и господа,



Скъпи пловдивчани,



Днес Пловдив празнува! Празнува своята история, своя дух и своето бъдеще.



На 6 септември 1885 година нашият град се превръща в център на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Преди 140 години предците ни изписват с дела най-смелата страница от новата българска история. И Пловдив завинаги остава сърцето на тази история. Градът ни не е просто свидетел, а символ на смелостта и решителността, които променят съдбата на България.



6-ти септември е най-пловдивският ден в българската история и точно затова е и празник на Пловдив. Ден, в който миналото и бъдещето се срещат по нашите улици, в усмивките на децата, в ритъма на града. Това е празник на всеки, който се е родил или е избрал да живее тук. Празник на хората, които работят, мечтаят и създават, за да бъде Пловдив такъв, какъвто го обичаме – топъл, гостоприемен, красив, с неповторим дух.



Нека бъдем горди, че сме част от този град. Да пазим богатото му наследство, но и да го развиваме с поглед напред. Да работим заедно, за да остане Пловдив не само най-старият жив град в Европа, но и най-живият, най-обичаният и най-успешният.



Честит празник, Пловдив!



С уважение,



Костадин Димитров



Кмет на Община Пловдив