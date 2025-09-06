ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът: Пловдив е в сърцето на най-новата история на България
Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи пловдивчани,
Днес Пловдив празнува! Празнува своята история, своя дух и своето бъдеще.
На 6 септември 1885 година нашият град се превръща в център на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Преди 140 години предците ни изписват с дела най-смелата страница от новата българска история. И Пловдив завинаги остава сърцето на тази история. Градът ни не е просто свидетел, а символ на смелостта и решителността, които променят съдбата на България.
6-ти септември е най-пловдивският ден в българската история и точно затова е и празник на Пловдив. Ден, в който миналото и бъдещето се срещат по нашите улици, в усмивките на децата, в ритъма на града. Това е празник на всеки, който се е родил или е избрал да живее тук. Празник на хората, които работят, мечтаят и създават, за да бъде Пловдив такъв, какъвто го обичаме – топъл, гостоприемен, красив, с неповторим дух.
Нека бъдем горди, че сме част от този град. Да пазим богатото му наследство, но и да го развиваме с поглед напред. Да работим заедно, за да остане Пловдив не само най-старият жив град в Европа, но и най-живият, най-обичаният и най-успешният.
Честит празник, Пловдив!
С уважение,
Костадин Димитров
Кмет на Община Пловдив
