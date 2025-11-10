ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът Костадин Димитров поздрави Атанас Узунов за 70-годишния му юбилей
"В специални дни като този човек често прави равносметка на постигнатото дотук. Сигурен съм, че Вие имате много поводи за гордост и удовлетворение от успехите и вяра в бъдещето“. С тези думи кметът се обърна към Атанас Узунов и му пожела вдъхновение за бъдещите му професионални начинания, лично щастие и благополучие.
Атанас Узунов благодари за поздравленията и подчерта, че успехите на Пловдив са резултат от екипната работа и подкрепата на всички институции и граждани на града. "Всяка стъпка напред за Пловдив е плод на съвместни усилия. Радвам се, че съм част от процесите, които оформят бъдещето на този невероятен град“, заяви той.
Атанас Узунов е най-успешният български футболен съдия с изключителна кариера, включваща участия в световни и европейски първенства, както и в значими клубни турнири. Неговият професионализъм, безкомпромисност и последователност го поставят на върха в съдийството, а името му остава символ на справедливост във футбола.
На събитието присъстваха близки приятели и колеги на Атанас Узунов, секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева, районни и заместник-кметове, Петър Зехтински.
В знак на признателност, кметът Костадин Димитров подари на Атанас Узунов специален подарък – символ на благодарност от името на общинската администрация. От своя страна, той заяви, че подаръците, които получи за рождения си ден, ще бъдат дарени за благотворителни цели.
