Кметът Костадин Димитров поздрави Атанас Узунов за 70-годишния му юбилей

© Специални поздравления по случай 70-годишния си юбилей получи председателят на пловдивския Общински съвет Атанас Узунов от кмета Костадин Димитров. Градоначалникът изрази своето признание към дългогодишната работа и ангажираност на Атанас Узунов в полза на развитието на Пловдив и местната общност.



"В специални дни като този човек често прави равносметка на постигнатото дотук. Сигурен съм, че Вие имате много поводи за гордост и удовлетворение от успехите и вяра в бъдещето“. С тези думи кметът се обърна към Атанас Узунов и му пожела вдъхновение за бъдещите му професионални начинания, лично щастие и благополучие.



Атанас Узунов благодари за поздравленията и подчерта, че успехите на Пловдив са резултат от екипната работа и подкрепата на всички институции и граждани на града. "Всяка стъпка напред за Пловдив е плод на съвместни усилия. Радвам се, че съм част от процесите, които оформят бъдещето на този невероятен град“, заяви той.



Атанас Узунов е най-успешният български футболен съдия с изключителна кариера, включваща участия в световни и европейски първенства, както и в значими клубни турнири. Неговият професионализъм, безкомпромисност и последователност го поставят на върха в съдийството, а името му остава символ на справедливост във футбола.



На събитието присъстваха близки приятели и колеги на Атанас Узунов, секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева, районни и заместник-кметове, Петър Зехтински.



В знак на признателност, кметът Костадин Димитров подари на Атанас Узунов специален подарък – символ на благодарност от името на общинската администрация. От своя страна, той заяви, че подаръците, които получи за рождения си ден, ще бъдат дарени за благотворителни цели.