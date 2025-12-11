© Facebook виж галерията Кметът на село Марково Десислава Терзиева внесе над 9 хиляди подписа за премахването на мантинелите на Околовръстното шосе на Пловдив при областния управител на проф. Христина Янчева.



Публикуваме изказавено й без редакторска намеса:



"Преди по-малко от две седмици, поехме ангажимент да съберем втора подписка за премахване на мантинелите на околовръстното шосе на град Пловдив , попради опасност от ПТП.



Днес изпълнихме този ангажимент и внесохме събраните близо 9 000 подписа при областния управител на област Пловдив проф.д-р Христина Янчева, която се ангажира лично да я предвижи час по-скоро в АПИ.



Благодаря на Марково, че отново показа единство и изрази гражданската си позиция. Благодарности към активността на Сдруженията Коматевци За Коматево, Моето Село Марково, СПАСИ Пловдив.



Благодарности към кметствата в Брестник, Първенец, Браниполе, Белащица и Храбрино.



Благодарност към всички търговски обекти и организации от –Пловдив, Родопи и Асеновград, които подкрепиха каузата.



А тя е:



Незабавно премахване на мантинелите!



Вярвам,че този път някой ще ни чуе, защото няма по-ценно от човешкия живот!", каза тя.