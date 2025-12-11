ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметицата на Марково: Незабавно премахване на мантинелите
Публикуваме изказавено й без редакторска намеса:
"Преди по-малко от две седмици, поехме ангажимент да съберем втора подписка за премахване на мантинелите на околовръстното шосе на град Пловдив , попради опасност от ПТП.
Днес изпълнихме този ангажимент и внесохме събраните близо 9 000 подписа при областния управител на област Пловдив проф.д-р Христина Янчева, която се ангажира лично да я предвижи час по-скоро в АПИ.
Благодаря на Марково, че отново показа единство и изрази гражданската си позиция. Благодарности към активността на Сдруженията Коматевци За Коматево, Моето Село Марково, СПАСИ Пловдив.
Благодарности към кметствата в Брестник, Първенец, Браниполе, Белащица и Храбрино.
Благодарност към всички търговски обекти и организации от –Пловдив, Родопи и Асеновград, които подкрепиха каузата.
А тя е:
Незабавно премахване на мантинелите!
Вярвам,че този път някой ще ни чуе, защото няма по-ценно от човешкия живот!", каза тя.
8698 искат махане на мантинелите от Околовръстното
16:51 / 11.12.2025
16:51 / 11.12.2025
АПИ предложи два варианта за Околовръстното на Пловдив, единият е...
16:19 / 11.12.2025
16:19 / 11.12.2025
ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха...
13:59 / 11.12.2025
13:59 / 11.12.2025
Част от коледната украса по Главната даде фира
13:43 / 11.12.2025
13:43 / 11.12.2025
Драматичен театър Пловдив завършва календарната година с ново пре...
12:38 / 11.12.2025
12:38 / 11.12.2025
Задържаха мъж, пуснал бомбичка на протеста в Пловдив
10:50 / 11.12.2025
10:50 / 11.12.2025
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
